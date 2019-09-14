НКЦБФР планирует запуск полноценной энергобиржи с помощью USAID до 2021г

Запуск полноценной энергетической биржи на основе современной клиринговой и торговой системы в Украине планируется до 2021 года, сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Тимур Хромаев по итогам подписания дополнения к Меморандуму с Проектом энергетической безопасности USAID.

"Кто-то иронично скажет, мол, Комиссия подписала очередной бумажку о намерениях ... Но это не так. Это на самом деле важная договоренность. Мы расширили мандат, который будет предусматривать взаимодействие по запуску современной клиринговой и торговой платформы для торговли энергетическими и финансовыми продуктами", -- написал он на странице в Facebook в субботу.

Хромаев отметил, что Комиссия параллельно быстрыми темпами продолжает двигаться в направлении подготовки законодательной базы для развития в Украине организованной торговли на товарных рынках.

Как сообщалось, НКЦБФР проводит активные консультации с участниками рынка при посредничестве члена команды президента Украины Владимира Зеленского Виктории Страховой, чтобы к октябрю подготовить согласованный обновленный законопроект об упрощении инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов (№9035 О деривативах и финансовых рынках в Раде VIII созыва), предполагающий, что регулятором товарного биржевого рынка станет НКЦБФР.