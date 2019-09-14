Экономика

19:50 14.09.2019

НКЦБФР планирует запуск полноценной энергобиржи с помощью USAID до 2021г

1 мин читать
НКЦБФР планирует запуск полноценной энергобиржи с помощью USAID до 2021г

     Запуск полноценной энергетической биржи на основе современной клиринговой и торговой системы в Украине планируется до 2021 года, сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Тимур Хромаев по итогам подписания дополнения к Меморандуму с Проектом энергетической безопасности USAID.

      "Кто-то иронично скажет, мол, Комиссия подписала очередной бумажку о намерениях ... Но это не так. Это на самом деле важная договоренность. Мы расширили мандат, который будет предусматривать взаимодействие по запуску современной клиринговой и торговой платформы для торговли энергетическими и финансовыми продуктами", -- написал он на странице в Facebook в субботу.

      Хромаев отметил, что Комиссия параллельно быстрыми темпами продолжает двигаться в направлении подготовки законодательной базы для развития в Украине организованной торговли на товарных рынках.

      Как сообщалось, НКЦБФР проводит активные консультации с участниками рынка при посредничестве члена команды президента Украины Владимира Зеленского Виктории Страховой, чтобы к октябрю подготовить согласованный обновленный законопроект об упрощении инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов (№9035 О деривативах и финансовых рынках в Раде VIII созыва), предполагающий, что регулятором товарного биржевого рынка станет НКЦБФР.

Теги: #нкцбфр #биржа #хромаев #usaid
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:20 12.09.2019
Рада разделила функции Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020г

Рада разделила функции Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020г

13:16 10.09.2019
Оператор Сейшельской биржи MERJ провел первое в мире блокчейн-IPO на собственной площадке

Оператор Сейшельской биржи MERJ провел первое в мире блокчейн-IPO на собственной площадке

21:33 30.08.2019
Верховный суд подтвердил право НКЦБФР останавливать обращение акций в рамках уголовных производств

Верховный суд подтвердил право НКЦБФР останавливать обращение акций в рамках уголовных производств

19:38 23.08.2019
Диалог НКЦБФР с профучастниками при посредничестве команды Зеленского продолжится на днях

Диалог НКЦБФР с профучастниками при посредничестве команды Зеленского продолжится на днях

09:47 23.08.2019
НКЦБФР начала диалог с профучастниками с привлечением членов команды Зеленского

НКЦБФР начала диалог с профучастниками с привлечением членов команды Зеленского

19:06 22.08.2019
У меня нет оптимизма, что этот состав НКЦБФР повернется лицом к рынку -- глава инвестгруппы "ТАСК"

У меня нет оптимизма, что этот состав НКЦБФР повернется лицом к рынку -- глава инвестгруппы "ТАСК"

19:32 19.08.2019
Ольга Гурбич уволена из Нацкомфинуслуг согласно ее заявлению – указ президента

Ольга Гурбич уволена из Нацкомфинуслуг согласно ее заявлению – указ президента

16:11 19.08.2019
Ассоциации профучастников просят Зеленского защитить рынок капитала от действий регулятора НКЦБФР

Ассоциации профучастников просят Зеленского защитить рынок капитала от действий регулятора НКЦБФР

13:08 13.08.2019
Суд подтвердил отмену санкций НКЦБФР к "ТАСК-брокер"

Суд подтвердил отмену санкций НКЦБФР к "ТАСК-брокер"

16:34 02.08.2019
Участники фондового рынка за год провели на украинских биржах фиктивные операции на 20 млрд грн

Участники фондового рынка за год провели на украинских биржах фиктивные операции на 20 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины откорректирует макропрогноз при доработке проекта госбюджета-2020

Апелляция приостановила решение Хозсуда Киева о прекращении дела о банкротстве "Центрэнерго"

Коломойский видит хорошее окно возможностей для мирового соглашения по ПриватБанку

Гаагский арбитраж отказал РФ в требовании пересмотреть вопрос юрисдикции по "крымскому" иску ПриватБанка

НКРЭКУ планирует трехэтапное увеличение тарифов на транспортировку нефти

ПОСЛЕДНЕЕ

Trident Acquisitions 16 сентября определится, обжаловать ли отмену Кабмином выигранного ею конкурса на СРП "Дельфин"

Правительство Украины откорректирует макропрогноз при доработке проекта госбюджета-2020

ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги OPAL для Газпрома – глава "Нафтогаза"

Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

ДТЭК прогнозирует небольшое снижение отпуска э/э со своих ТЭС в 2019г.

Коломойский считает, что государству пока не стоит избавляться от "Центрэнерго"

Апелляция приостановила решение Хозсуда Киева о прекращении дела о банкротстве "Центрэнерго"

Коломойский видит хорошее окно возможностей для мирового соглашения по ПриватБанку

Гаагский арбитраж отказал РФ в требовании пересмотреть вопрос юрисдикции по "крымскому" иску ПриватБанка

НАПК внесло предписание министру экономики Милованову

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА