Фондовый рынок США растет, несмотря на скачок заявок на пособие по безработице

Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг, несмотря на данные о рекордном росте числа заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - до 6,648 млн, говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее число новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics.

Эксперты в среднем ожидали увеличение показателя на 217 тыс. - до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн.

Количество новых заявок на неделе, завершившейся 21 марта, составило 3,34 млн, а не 3,283 млн, как сообщалось ранее.

Количество новых заявок на пособие по безработице за последние две недели превысило максимальные показатели времен рецессии 2007-2009 гг., пишет MarketWatch. К концу предыдущей рецессии 6,6 млн человек получали пособия по безработице в США.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале 2020 года составил $39,9 млрд по сравнению с пересмотренным январским показателем в $45,5 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это минимальный показатель с сентября 2016 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $40 млрд с предварительно объявленных $45,3 млрд в январе.

Президент США Дональд Трамп сказал на этой неделе, что Штатам нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки.

При этом вице-президент США Майк Пенс считает, что сценарий развития ситуации вокруг вспышки нового коронавируса в США может напомнить происходящее в Италии, сообщила в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си. По словам Пенса, на это указывают прогнозы, которые готовит Белый дом.

По состоянию на 8:30 МСК четверга, в мире насчитывалось 927 тыс. 925 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 46 тыс. 616 человек, поправились более 190 тыс., сообщила газета South China Morning Post. В то же время, по информации американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире достигло 937 тыс. 567 человек, смертельных случаев - 47 тыс. 235.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 215 тыс. 417 инфицированных и 5 тыс. 116 смертельных случаев, сообщила South China Morning Post.

Федеральная резервная система (ФРС) объявила о временном смягчении требований к резервному капиталу крупнейших банков США. Этот шаг, как ожидают в Федрезерве, позволит ослабить напряженность на рынке US Treasuries, а также увеличит возможности фининститутов в плане кредитования потребителей и бизнеса в условиях пандемии коронавируса и ее последствий для экономики.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен заявил, что ФРС принимает серьезные меры для ограничения ущерба, который наносит финансовой системе пандемия коронавируса. Однако, по его словам, степень экономических последствий пандемии будет зависеть, главным образом, от того, сколько времени потребуется, чтобы дать американцам уверенность в том, что принимаемые государством меры сдерживают распространение инфекции.

В среду американский центробанк объявил, что исключает казначейские облигации США, а также депозиты финкомпаний в федеральных резервных банках (ФРБ) из расчета резервного капитала сроком на год - до 31 марта 2021 года.

Акции Boeing Co. дешевеют на 0,7% на фоне новостей о том, что компания готовит меры по снижению затрат на оплату труда в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Американский авиастроительный концерн предложит своим сотрудникам досрочный выход на пенсию, а также программы выплат в случае добровольного увольнения, говорится в сообщении главы Boeing Дэвида Кэлхуна, опубликованном на сайте компании. Ранее об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Цена бумаг Altria Group Inc. снижается на 4,7%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США в среду подала административную жалобу в суд, утверждая, что сделка о покупке американской табачной компанией 35% акций производителя электронных сигарет Juul Labs Inc. привела к устранению конкуренции на рынке в нарушение антимонопольного законодательства.

В то же время бумаги PVH Corp. подскочили в цене на 5,4%, несмотря на то, что компания в четвертом финансовом квартале зафиксировала чистый убыток. PVH, владеющая рядом известных брендов одежды, отказалась давать прогноз на первый финквартал и весь 2020 финансовый год из-за неопределенности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также объявила о сокращении капитальных расходов, прекращении программы обратного выкупа акций и приостановке со второго квартала выплаты дивидендов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:12 МСК поднялся на 105,38 пункта (0,50%) - до 21048,89 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 20,75 пункта (0,84%), составив 2491,25 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 44,02 пункта (0,60%) - до 7404,60 пункта.