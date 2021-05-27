Инвестиции

10:29 27.05.2021

Кабмин на следующей неделе подпишет меморандум с ЕБРР о закупке клиринговой системы для развития фондового рынка - Шмыгаль

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Кабмин на следующей неделе подпишет меморандум с ЕБРР о закупке клиринговой системы для развития фондового рынка - Шмыгаль

Украинское правительство на следующей неделе подпишет с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торгово-промышленной палатой и USAID меморандум о закупке клиринговой системы для развития в стране фондового рынка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы работаем над развитием инфраструктуры фондового рынка. Буквально на следующей неделе мы подпишем меморандум с ЕБРР, Американской торгово-промышленной палатой и USAID о развитии и закупке клиринговой системы для развития в Украине фондового рынка ", - сказал Шмыгаль на международном инвестиционном форуме "UkraineInvest Talks Dnipro" в четверг.

Премьер отметил, что фондовый рынок будет наполняться через введение накопительной пенсионной системы.

"Это в течение 10-15 лет в развитых странах. Для Украины это не исключение, это должно дать инвестиционный ресурс в размере ориентировочно до $50 млрд", - добавил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #фондовый_рынок #кабмин
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