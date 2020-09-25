Экономика

10:19 25.09.2020

Премьер Украины намерен за год выйти на создание фондового рынка

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Премьер Украины намерен за год выйти на создание фондового рынка

 Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил о начавшихся консультациях со специалистами о создании фондового рынка в Украине.

"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", - цитирует пресс-служба правительства слова премьера со встречи с Американской торговой палатой (ACC), прошедшей 24 сентября.

Шмыгаль не уточнил других деталей, но выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.

Премьер второй раз за месяц отметил, что отсутствие работающего фондового рынка спустя почти 30 лет независимости Украины является преступлением, а выгоды от работы фондового рынка можно увидеть на примере соседних стран.

В середине июня глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили сообщил о планах Нацсовета рассмотреть проект Киевского финансового центра.

Теги: #шмыгаль #фондовый_рынок #кабмин
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