Инвестиции

15:52 12.01.2021

Глава НКЦБФР отмечает отсутствие практической реализации этических принципов на украинском рынке

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Глава НКЦБФР отмечает отсутствие практической реализации этических принципов на украинском рынке

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев отмечает отсутствие практической реализации этических принципов на украинском рынке и преобладание компаний, занимающихся кэптивной деятельностью.

"Нет, я не вижу практической реализации этических принципов на сегодняшнем рынке потому что большинство компаний, (...) 99% участников рынка - это кэптивная деятельность", – сказал он в ходе онлайн-дискуссии CFA "Доверие к инвестиционным профессионалам" во вторник.

Хромаев также скептично оценивает перспективы ритейла и находит несущественным спрос инвесторов на посредников с высокоэтическими рабочими нормами.

"Я не вижу что ритейл, мелкий инвестор пойдет к нашим посредникам. В данном случае у нас нет спроса, нет количества предложений, нет технологий. Потому инвестиционные услуги в основном для частных инвесторов", - отметил он.

Теги: #хромаев #нкцбфр
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