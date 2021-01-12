Глава НКЦБФР отмечает отсутствие практической реализации этических принципов на украинском рынке

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев отмечает отсутствие практической реализации этических принципов на украинском рынке и преобладание компаний, занимающихся кэптивной деятельностью.

"Нет, я не вижу практической реализации этических принципов на сегодняшнем рынке потому что большинство компаний, (...) 99% участников рынка - это кэптивная деятельность", – сказал он в ходе онлайн-дискуссии CFA "Доверие к инвестиционным профессионалам" во вторник.

Хромаев также скептично оценивает перспективы ритейла и находит несущественным спрос инвесторов на посредников с высокоэтическими рабочими нормами.

"Я не вижу что ритейл, мелкий инвестор пойдет к нашим посредникам. В данном случае у нас нет спроса, нет количества предложений, нет технологий. Потому инвестиционные услуги в основном для частных инвесторов", - отметил он.