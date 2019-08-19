Экономика

16:11 19.08.2019

Ассоциации профучастников просят Зеленского защитить рынок капитала от действий регулятора НКЦБФР

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Ассоциации профучастников просят Зеленского защитить рынок капитала от действий регулятора НКЦБФР

Объединения участников фондового рынка просят президента Владимира Зеленского обратить внимание на стремительное ухудшение состояния фондового рынка Украины, вызванного некачественным уровнем регулирования рынка руководством регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Объединение участников фондового и товарного рынков констатируют, что за четыре года руководство НКЦБФР окончательно потеряло доверие участников фондового рынка и инвесторов к действиям регулятора и веру в реформирование рынка", – говорится в письме ассоциаций, опубликованном и направленном в понедельник главе государства и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Данилюку.

Документ подписали "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ), Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов (ПАРД), Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) и ассоциации "Биржевые и электронные площадки" (БЭМ).

По мнению профучастников, НКЦБФР игнорирует интересы национальных эмитентов и инвесторов, некачественно внедряет европейские правовые принципы, демонстрирует исключительно карательный характер регулирования и полное отсутствие диалога с участниками рынка вместе с их публичной дискредитацией, а также имеет конфликт интересов в деятельности.

Саморегулирующиеся организации (СРО) добавляют, что они четыре года противостоят методическим попыткам НКЦБФР "беспрецедентно" расширить полномочия на фондовом рынке, выйти из-под контроля со стороны полномочных государственных органов, гражданского общества и экспертной среды и взимать с профучастников долю прибыли для обеспечения своего существования.

"При таком отношении НКЦБФР уже в ближайшее время можно ожидать исчезновения национального рынка капитала как сколько-нибудь значимого явления, миграции украинских эмитентов на иностранные рынки, проблемы при запуске пенсионной реформы, связанные с отсутствием локальных финансовых инструментов", – считают участники рынка.

Она просят Зеленского своим поручением направить действия регулятора на стимулирование и поддержку развития фондового рынка, внедрение новых инструментов, упрощение процедур создания бизнеса, а также обязательное привлечение экспертов и представителей рынка к разработке Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года и других программных документов.

Помимо того СРО хотят "прекращения манипулирования информацией, дискредитации и волюнтаристских действий НКЦБФР в отношении участников рынка".

По мнению авторов письма, в случае невыполнения такого поручения главы государства речь должна идти о смене руководителей НКЦБФР и формировании обновленного состава регулятора.

Теги: #нкцбфр #фондовый_рынок #зеленский
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