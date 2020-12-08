Экономика

20:02 08.12.2020

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

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НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний, в частности, Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.

Как говорится в сообщении Комиссии на ее сайте, такое решение она приняла 8 декабря.

Соответствующим решением НКЦБФР также допустила к обращению в Украине инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

"И заплатил за этот пир (допуск ценных бумаг Tesla - ИФ) ваш покорный слуга. Но нечего, пора нашим фондам выходить на новый уровень", - прокомментировал директор инвестиционной группы "Универ" Александр Куликов в Facebook.

Теги: #фондовый_рынок #украина
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