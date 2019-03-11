Экономика

12:51 11.03.2019

Семерак призывает отказаться от использования пластиковой одноразовой посуды и пакетов на время поста

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Семерак призывает отказаться от использования пластиковой одноразовой посуды и пакетов на время поста

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак призывает граждан во время поста отказаться от использования одноразовой посуды из пластика, пластиковых пакетов и упаковок.

"Ставьте хэштег #giveupplasticforlent, если готовы присоединиться к челленджу #Великий_Піст_без_пластику. Эта идея принадлежит церквям Великобритании и США. Местные священники призвали прихожан в течение Великого Поста не только ограничивать себя в еде и напитках, но и отказаться от одноразовой посуды из пластика, избегать чрезмерного использования пластиковых пакетов и упаковок. По-моему, хорошая идея и достаточно экологический вызов", - написал министр на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По словам О.Семерака, украинские церкви также ежегодно выходят с хорошими экологическими инициативами.

"Знаю, что многие наши граждане благодаря церковным установкам в последние годы постепенно отказываются от использования пластиковых цветов. К сожалению, полностью еще не отказались, но пласт сдвинулся", - отметил он.

Министр считает такие инициативы важной просветительской работой и надеется, что и в 2019 году церковь поможет с экологическим просвещением.

"Поэтому ставлю #giveupplasticforlent и спрашиваю у вас: а вы готовы присоединиться к такому челленджу?", - добавил О.Семерак.

Теги: #семерак #пластик #пост
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