28 ноября: Какой сегодня праздник

28 ноября в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга, в мире празднуют День сострадания, а в Албании и Панаме День независимости. У православных - день памяти преподобного Паисия Величковского, начало Рождественского поста, а у католиков Первое воскресенье Адвента. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День работника системы финансового мониторинга

День работника системы финансового мониторинга в календаре профессиональных праздников Украины появился в 2020 году. Теперь он будет отмечаться ежегодно 28 ноября.

Государственный департамент финансового мониторинга Украины был создан в составе Министерства финансов в январе 2002 года для более эффективного выполнения рекомендаций ФАТФ - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. А уже в 2004 году Государственный департамент финансового мониторинга Украины был принят в состав группы "Эгмонт" — объединения подразделений финансовой разведки стран мира, созданного для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на международном уровне.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, День работника системы финансового мониторинга был учрежден для того, чтобы подчеркнуть весомый вклад этих профессионалов в утверждение Украиной статуса надежного партнера международной общественности в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

День милосердия

Всемирный день сострадания, или Всемирный день милосердия - World Compassion Day - праздник очень молодой. Он отмечается с 2012 года, а инициатором его учреждения стал индийский журналист и общественный деятель Притиш Нанди.

Суть праздника: продвижение образа жизни, в основе которого лежит отказ от нанесения вреда и боли любому проявлению жизни. Идея пришла из джайнизма, который является краеугольным камнем индуизма и йоги. Именно принцип ахимсы лежит в основе философии Махатмы Ганди. "Если мы не вернемся в ахимсу, мы не сможем сделать мир лучше для будущих поколений", – говорит Притиш Нанди.

Инициаторы Всемирного дня сострадания призывают не столько к уменьшению зла в мире, сколько к изменению направления действия людей - против самого зла, а не против человека, его творящего. Достаточно сложное философское определение на самом деле очень легко формулируется двумя христианскими заповедями: "Не убий" и "Возлюби ближнего твоего, как самого себя".

Первое воскресенье Адвента

Адвент— предрождественское время, к которому приурочены многочисленные католические обряды и обычаи. Адвент — время ожидания Рождества Христова.

Продолжительность Адвента около четырех недель, что включает, как правило, 4 воскресенья, другими словами, 3 полные недели с добавлением от 1 до 6 дней в зависимости от того, на какой день недели приходится Рождество.

Во время Адвента в храмах ранним утром служится Святая Месса в честь Пресвятой Девы Марии — "рората". Символом этой мессы является зажженная свеча, которая освещает путь идущих в церковь до восхода солнца. Чтобы свеча не погасла, ее помещают в специальный фонарик с прозрачными окошками.

Известный детям календарь Адвента появился на свет совсем недавно, в конце прошлого века. Его придумала немка фрау Ланг для своего сына, чтобы сделать ожидание Рождества более интересным.

Наиболее привычной формой календаря Адвента является коробочка с открывающимися окошечками, по числу дней Адвента, содержащему сделанные из шоколада фигурки, которую теперь можно купить в каждом магазине под названием "новогодний набор".

Хотя куда большую радость доставляют календари, сделанные своими руками, а шоколадки в окошках лучше заменить либо стихами из Священного Писания, либо картинками, либо списком добрых дел, которые стоило бы в этот день совершить. Так что привычная форма календаря совсем не является единственной.

Например, жители скандинавских стран, с присущим им чувством юмора, делают календарь Адвента в виде поросенка, без которого рождественский стол просто немыслим.

Рождественский пост

Рождественский пост называется еще Филипповским постом или, в просторечии, Филипповками, поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа, 27 ноября. В православии его также именуют Четыредесятницей, поскольку пост, установленный в честь Рождества Христова, длится 40 дней — до самого кануна светлого праздника.

Рождественский пост впервые упоминается с 4 века нашей эры. Традиция выросла из поста кануна праздника Богоявления. Изначально Рождественский пост длился всего семь дней, однако, в 1166 году по решению патриарха Луки Хрисоверга он стал в православии сорокадневным.

Пост строгий: в эти дни христиане отказываются от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения. А в понедельник, среду и пятницу запрещается употреблять и растительное масло. Рыба разрешается только в субботние и воскресные дни, а также в великие праздники. В период со 2 по 6 января пост усиливается: есть рыбу нельзя даже в субботу и воскресенье.

Пост заканчивается в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды — той самой, что указала волхвам путь к младенцу Иисусу.

А еще 28 ноября по народному календарю Гурьев день. В этот день из-за последнего осеннего дождя бывает очень грязно. Поэтому в народе говорили: "Гурий приехал на пегой кобыле". Считалось, что он разгоняет всю нечисть, которая стремится скрыться в земле, боясь морозов и зимы, и возвращается только в Святки - хороводы водить.

На Гурия устраивались очень скромные ужины с кутьей на воде и варениками с капустой да грибами. Есть мясо, рыбу и пить спиртное запрещалось, иначе можно было накликать на себя беду.

События:

1918 - Генеральный конгресс Буковины в Черновцах провозгласил объединение края с Румынией.

1972 — последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в "Мэдисон Сквер Гарден".

2000 - начало кассетного скандала в Украине: Александр Мороз впервые обнародовал аудиокассеты с записями разговоров в кабинете Кучмы об убийстве Георгия Гонгадзе.

2004 - В г. Северодонецке Луганской области состоялся "Всеукраинский съезд народных депутатов". В нем приняли участие преимущественно представители Партии регионов восточных и южных областей Украины, премьер-министр Украины В. Янукович и мэр Москвы Ю. Лужков. "Идеи, которые выразили руководители местных органов государственной власти, не отвечают ни Конституции, ни украинскому законодательству", - прокомментировал эти события Президент Леонид Кучма.

2006 - Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Именины: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Паисий, Пётр, Филипп, Фома, Анатолий.