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14:48 04.10.2021

Разумков считает, что объективно вопрос об отзыве его с поста спикера Рады не может появиться на повестке дня текущей неделе

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Разумков считает, что объективно вопрос об отзыве его с поста спикера Рады не может появиться на повестке дня текущей неделе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что объективно вопрос об отзыве его с поста спикера не может появиться на повестке дня текущей неделе.

"Объективно - нет (на текущей неделе этот вопрос не может появиться - ИФ). Даже если сегодня поступят подписные, то физически провести аудит Счётной по смете, провести отчёт председателя до конца недели и раздать его не позднее двух дней до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады объективно невозможно", - сказал он на брифинге в понедельник.

Вместе с тем он подчеркнул, что не будет затягивать с вынесением этого вопроса на рассмотрение в парламенте.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

Теги: #разумков #пост
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