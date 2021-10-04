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11:42 04.10.2021

Разумков о возможности голосования за отзыв его с поста спикера на неделе: Пока я глава Рады, будет работать закон

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Разумков о возможности голосования за отзыв его с поста спикера на неделе: Пока я глава Рады, будет работать закон

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов из фракции "Слуга народа" соблюдать регламент и Конституцию Украины при инициировании отзыва его с занимаемой должности.

"Я вижу в средствах массовой информации информацию о том, что голосование может пройти во вторник, среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живём с вами по регламенту. Процедура, в том числе и отзыв с должности председателя Верховной Рады Украины проходит по регламенту, согласно 76 и 77 статьям. Иначе не будет. Пока я глава Верховной Рады, тут будет работать закон. Потом - что будет. Посмотрим, можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады и, надеюсь, за ее пределами также", - заявил Разумков на заседании согласительного совета в понедельник.

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие подписные листы выданы по просьбе сначала фракции "Слуга народа", а потом - и народного депутата Давида Арахамии выданы "в тот же день": "Аж два пакета, чтобы всем хватило для заполнения, чтобы наверняка".

Кроме того, спикер прокомментировал заявления некоторых представителей монобольшинства о якобы "холодной регламентной войне".

"У нас действительно с вами продолжается война, уже не первый месяц, не первый год - это война за верховенство закон, демократию, свободу слова, европейские принципы и ценности, за которые нас все с вами избирали люди. И это война за территориальную целостность нашу и против оккупации, узурпации, - это война, которая происходит на востоке, и благодаря преданности украинской армии, сегодня мы тут можем делать реформы и их внедрять. Но для многих говорить и декларировать - это одно, а делать - это другое. Время расставит все на свои места", - отметил Разумков.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

Теги: #разумков #рада #пост
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