События

17:49 30.11.2021

В Украине с 10 декабря будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

2 мин читать
В Украине с 10 декабря будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

В Украине с 10 декабря вступает в силу закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" и начинает действовать первый этап ограничений, сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции", - указывается в сообщении.

Отмечается, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

Об вводимых в Украине изменениях рассказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в программе "Твой день" в студии телеканала "1+1".

"Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути", - подчеркнул Стрелец.

Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.

Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначающиеся для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.

Теги: #пакеты #пластик #минэкологии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:30 17.11.2021
Украина может установить минимальную розничную цену на пластиковые пакеты 2-3 грн

Украина может установить минимальную розничную цену на пластиковые пакеты 2-3 грн

12:12 29.10.2021
Украина намерена присоединиться к инициативе по сокращению мировых выбросов метана на саммите в Глазго – Абрамовский

Украина намерена присоединиться к инициативе по сокращению мировых выбросов метана на саммите в Глазго – Абрамовский

11:58 29.10.2021
Абрамовский неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции подать в отставку, в том числе из-за коррупции в ведомстве

Абрамовский неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции подать в отставку, в том числе из-за коррупции в ведомстве

19:13 20.10.2021
В "Голосе" считают ошибкой отставку министра экологии в преддверии Конференции ООН по климату

В "Голосе" считают ошибкой отставку министра экологии в преддверии Конференции ООН по климату

19:02 19.10.2021
Минэкологии может возглавить нардеп от "Слуги народа" Жупанин - источник

Минэкологии может возглавить нардеп от "Слуги народа" Жупанин - источник

12:20 08.10.2021
Минэкологии представило веб-карту с указанием предприятий-загрязнителей окружающей среды

Минэкологии представило веб-карту с указанием предприятий-загрязнителей окружающей среды

12:35 23.06.2021
Минэкологии начало разработку законопроекта Стратегии низкоуглеродного развития Украины до 2050 года

Минэкологии начало разработку законопроекта Стратегии низкоуглеродного развития Украины до 2050 года

18:52 07.06.2021
Минэкологии работает над созданием Украинского климатического фонда – замминистра

Минэкологии работает над созданием Украинского климатического фонда – замминистра

12:02 07.06.2021
Зеленский подписал закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов

Зеленский подписал закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов

14:26 01.06.2021
Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС созовет заседания для приведения к присяге судей, назначенных Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

КС отсрочил приведение к присяге двух назначенных президентом судей Конституционного суда Украины

Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

КС созовет заседания для приведения к присяге судей, назначенных Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг

Аттестационная коллегии Минобразования отменила решение о присуждении Киве ученой степени – нардеп Гришина

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

Потребление кислорода в ковидных больницах Киева во время текущей волны COVID-19 возросло втрое - Кличко

Глава Минобороны пригласил Спикера Кнессета в Украину

Глава MI6 призвал не делать односторонних уступок России, Китай считает слишком уверенным в себе

КС отсрочил приведение к присяге двух назначенных президентом судей Конституционного суда Украины

В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА