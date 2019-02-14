Экономика

09:56 14.02.2019

Airbus с 2021 г. откажется от выпуска самых больших авиалайнеров A380 из-за низкого спроса

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Airbus с 2021 г. откажется от выпуска самых больших авиалайнеров A380 из-за низкого спроса

Авиастроительный концерн Airbus объявил о прекращении производства самолетов A380, самых больших пассажирских лайнеров в мире, из-за низкого спроса

Компания последовательно сокращала выпуск это модели, что влияло и на численность ее штата.

Как говорится в пресс-релизе Airbus, крупнейший заказчик A380, дубайская авиакомпания Emirates сократила заказы на эти авиалайнеры, отдав предпочтение менее вместительным и экономичным моделям. Вместо 39 A380 авиаперевозчик приобретет у Airbus 40 самолетов A330neo и 30 самолетов A350.

"В результате этого решения у нас нет существенного объема невыполненных заказов на A380 и потому нет оснований поддерживать производство, несмотря на все усилия по их продаже другим авиакомпаниям в последние годы,- приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Airbus Тома Эндерса. - В результате поставки A380 будут прекращены в 2021 году. Последствия этого решения преимущественно отражены в результатах по итогам 2018 года".

В ближайшие три года Airbus придется сократить или перевести на другую работу от 3 тыс. до 3,5 тыс. сотрудников, занятых на строительстве A380.

Airbus A380 - самый большой пассажирский лайнер в мире, такие самолеты обычно рассчитаны на три класса пассажиров и перевозят в среднем около 525 человек. Однако в варианте, полностью оборудованном под эконом-класс A380 может вместить до 853 человек. Его цена по прейскуранту (авиакомпании обычно согласовывают дополнительные скидки при закупках) - около $400 млн.

На пике спроса Airbus производила 30 самолетов A380 в год, но очень недолго. В 2018 году объемы производства этой модели упали до 12 единиц. Например, американские авиаперевозчики никогда ее не закупали, пишет The Wall Street Journal. Европейские, включая Deutsche Lufthansa и Air France, сокращали заказы.

Пассажирам полюбились просторные салоны A380, но авиакомпаниям было неудобно заполнять настолько большие лайнеры, отмечают аналитики. Кроме того, стоимость обслуживания подобных самолетов была выше.

Популярность сверхбольших вариаций Boeing-747 тоже снижалась, но не так резко. Сейчас их закупают в основном для грузоперевозок. Американская компания ранее отмечала, что может свернуть их выпуск около 2022 года.

Теги: #airbus
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