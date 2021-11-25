Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus видит в Украине потенциал для создания нового авиаперевозчика.

"Я убежден, что решение правительства Украины о запуске нового украинского авиаперевозчика в это время является правильным. Потому что мы все сейчас переживаем период пандемии и надеемся, что после его завершения сможем восстановить авиатрафик и авиасообщение. И мы видим в Украине... большой потенциал для создания нового авиаперевозчика", - заявил вице-президент Airbus по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос в ходе форума "Большое строительство: Авиация. Туризм" в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в четверг.

Он подчеркнул, что идея создания национального авиаперевозчика с нуля была "прекрасным решением со стороны украинского правительства".

"Поскольку, начиная создавать национального перевозчика с нуля, вы сразу сможете инвестировать в лучшие технологии, в лучший флот, который будет оставлять меньший углеродный след, будет потреблять меньше топлива, а значит, будет лучшим для окружающей среды", - отметил Сотиропулос.

При этом о выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Украиной в ближайшие два года.

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Airbus, предусматривающий, в том числе, возможность лизинга или покупки 22 самолетов.