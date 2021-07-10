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14:12 10.07.2021

Авиация МВД Украины получила пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters

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Авиация МВД Украины получила пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters

Авиация Министерства внутренних дел Украины получила в этом году пятый из 28 вертолетов по контракту с французской компанией "Airbus Helicopters", сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале четыре современных французские воздушных суда. Их пилоты прошли теоретическое и практическое за рубежом. Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава Нацгвардии на большие расстояния, выполнение определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий. Делаем страну сервисно-ориентированной на людей и еще более безопасной", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Министр подчеркнул, что это четвертый вертолет Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии Украины

Он также отметил, что контракт с "Airbus Helicopters" на поставку 55 вертолетов успешно выполняется, а к концу 2021-го Украина получит всего 28 вертолетов в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности МВД.

Теги: #airbus #мвд #вертолет
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