Мининфраструктуры хочет создать в Украине центр по модернизации пассажирских самолетов в грузовые

Министерство инфраструктуры Украины в рамках разработки концепта Национального авиаперевозчика изучает возможности для сотрудничества ГП "Антонов" и AirBus.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, речь, в частности, идет о создании нового европейского центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые (passenger to freighter conversion) на производственных мощностях ГП "Антонов".

Данный проект был представлен делегацией Мининфраструктуры в рамках Paris InfraWeek 2021 во Франции.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины летом начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания Национального авиаперевозчика и уже до конца текущего года планируется представить результаты и возможные решения правительству.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявлял, что украинская государственная авиакомпания будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы, в том числе на дальние дистанции.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры о закупке самолетов и с тремя крупнейшими мировыми авиапроизводителями.