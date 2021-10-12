Экономика

10:15 12.10.2021

Мининфраструктуры хочет создать в Украине центр по модернизации пассажирских самолетов в грузовые

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Мининфраструктуры хочет создать в Украине центр по модернизации пассажирских самолетов в грузовые

Министерство инфраструктуры Украины в рамках разработки концепта Национального авиаперевозчика изучает возможности для сотрудничества ГП "Антонов" и AirBus.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, речь, в частности, идет о создании нового европейского центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые (passenger to freighter conversion) на производственных мощностях ГП "Антонов".

Данный проект был представлен делегацией Мининфраструктуры в рамках Paris InfraWeek 2021 во Франции.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины летом начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания Национального авиаперевозчика и уже до конца текущего года планируется представить результаты и возможные решения правительству.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявлял, что украинская государственная авиакомпания будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы, в том числе на дальние дистанции.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры о закупке самолетов и с тремя крупнейшими мировыми авиапроизводителями.

 

Теги: #airbus #мининфраструктуры #антонов
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