Экономика

16:37 31.01.2020

Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках

1 мин читать
Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE договорился выплатить штраф в размере $4 млрд, чтобы урегулировать дело о взятках.

Airbus прибегнул к даче взяток в 16 странах, в том числе в Японии, России и Китае, чтобы увеличить свою прибыль на 1,05 млрд евро, заявил прокурор французской Parquet National Financier Жан-Франсуа Бонер на слушаниях в суде в Париже, пишет агентство Bloomberg.

Британские и американские власти также достигли предварительных договоренностей с Airbus, которые должны быть одобрены позднее в пятницу.

Урегулирование претензий позволит положить конец длившимся четыре года расследованиям в связи с обвинениями в том, что Airbus привлекал посредников для дачи взяток чиновникам при выходе на новые рынки. Компания согласилась выплатить 2,1 млрд евро властям Франции, 983 млн евро - Великобритании и 530 млн евро - США.

Расследования привели практически к полной смене топ-менеджмента и сотрудников, отвечавших за продажи. Airbus предоставил следователям несколько миллионов документов и создал новую систему этики и соблюдения действующих норм.

Акции Airbus в ходе торгов в пятницу повышаются на 0,3%.

Теги: #airbus
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 14.01.2020
Boeing в 2019г показал самое резкое отставание от Airbus по поставкам самолетов за 45 лет их конкуренции

Boeing в 2019г показал самое резкое отставание от Airbus по поставкам самолетов за 45 лет их конкуренции

09:35 09.12.2019
Во Францию на подготовку в центре "Airbus" отправились будущие пилоты вертолетов Н125 Госпогранслужбы Украины

Во Францию на подготовку в центре "Airbus" отправились будущие пилоты вертолетов Н125 Госпогранслужбы Украины

18:39 04.11.2019
Аваков заявил о планах открытия представительства Airbus в Украине

Аваков заявил о планах открытия представительства Airbus в Украине

18:28 02.10.2019
ЕС готов на ответные меры в отношении США по делу Airbus

ЕС готов на ответные меры в отношении США по делу Airbus

10:38 10.07.2019
Airbus может опередить Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

Airbus может опередить Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

09:27 02.07.2019
США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

12:18 24.06.2019
Airbus существенно опередил Boeing по числу заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Airbus существенно опередил Boeing по числу заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

18:10 20.06.2019
Авиакомпании мира выстроились в очередь на новый сверхдальний самолет Airbus

Авиакомпании мира выстроились в очередь на новый сверхдальний самолет Airbus

15:09 09.04.2019
Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий компании Airbus

Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий компании Airbus

10:54 14.02.2019
Airbus увеличила чистую прибыль в IV квартале на 66% и дала сильный прогноз на 2019г

Airbus увеличила чистую прибыль в IV квартале на 66% и дала сильный прогноз на 2019г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет АМПУ удовлетворил заявление об увольнении и.о. главы АМПУ Вецкаганса

Суд в Украине "заморозил" 50,3% акций Полтавского ГОК по делу Жеваго и "Финансы и Кредит", Ferrexpo подала апелляцию

Аграрный реестр запустили в пилотном режиме в Украине

Площади в терминале F аэропорта "Борисполь" сдали в 19 раз дороже стартовой цены

НБУ 29-30 января продавал валюту на фоне сезонного снижения гривни, отмечает перелом тенденции к девальвации

ПОСЛЕДНЕЕ

Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

"Нова Пошта" построит логистическое депо в Белой Церкви под Киевом

Инициатива Дубилета по использованию IBAN вместо зарплатных проектов не повлечет допрасходов для работодателей

Набсовет АМПУ удовлетворил заявление об увольнении и.о. главы АМПУ Вецкаганса

Кабмин закрыл парикмахерскую в здании Дома правительства, в освобожденном помещении будут работать "инвестняни" - Дубилет

Суд в Украине "заморозил" 50,3% акций Полтавского ГОК по делу Жеваго и "Финансы и Кредит", Ferrexpo подала апелляцию

PSA и Total начнут производить аккумуляторы для электромобилей в Европе

Аграрный реестр запустили в пилотном режиме в Украине

МВФ пока не может оценить влияние коронавируса на мировую экономику, готов оказать помощь КНР

США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА