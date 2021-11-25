"Укроборонпром" анонсировал сотрудничество с Airbus по вертолетной программе

Госконцерн "Укроборонпром" анонсировал начало сотрудничества с одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus по вертолетной программе.

"Нами спланированы определенные совместные действия вместе с Airbus и не только в вопросах создания национальной авиакомпании, но также сотрудничество по направлению вертолетной программы. Кроме того, рассматривается создание сервисного центра, который мы обсуждаем с нашими партнерами", - сообщил Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в ходе форума "Большое строительство: авиация и туризм" в Киеве в четверг.

В свою очередь, вице-президент по развитию Airbus Жак Гарег подчеркнул, что контракт с Министерством внутренних дел позволил компании развивать дальнейшеее сотрудничество в том числе по части сервисной поддержки в Нежине и развития обучающей школы в Кременчуге.

Он также заявил, что Airbus будут нужны партнеры в Украине.

"Один из больших вызовов перед нами - это продолжение обслуживания нашего направления. И нам нужны будут партнеры в Украине. Мы должны усиливать это сотрудничество в направлении веротлетов", - подчеркнул Жак Гарег.