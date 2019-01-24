В киевском инновационном парке UNIT.City открылся новый бизнес-кампус стоимостью 365 млн грн

Компания UDP бизнесмена Василия Хмельницкого в партнерстве с компанией KAN Development в среду торжественно открыли в инновационном парке UNIT.City (Киев) третий кампус – новый шестиэтажный бизнес-центр В12 общей площадью 16,9 тыс. кв.

"Мы уже вложили $50 млн (в строительство UNIT.City – ИФ) и в ближайшие год-полтора хотим инвестировать такую же сумму… Это будет мини-город: школа, садик, много офисов и инновационные компании, R&D центры, институты, коворкинги, лаборатории", - сказал В.Хмельницкий, являющийся основателем инвестиционной группы UFuture, на пресс-брифинге в четверг.

По словам управляющего партнера UNIT.City Максима Бахматова, в результате запуска нового кампуса общая площадь бизнес-части парка увеличилась вдвое и сейчас составляет почти 30 тыс. кв. В частности, общая площадь объекта составляет 16,9 тыс. кв. м, арендуемая – 12 тыс. кв. м. Акцент с точки зрения резидентов нового БЦ сделан на большие корпорации – львиную часть объекта арендовали компании Метинвест Digital и Академия ДТЭК. В целом, в кампусе будет работать около 1 тыс. человек. Инфраструктура объекта включает также конференц-пространство UNIT.Verse на первом этаже, рассчитанное на 400 человек, для проведения крупных событий.

По словам основателя компании KAN Development Игоря Никонова, кампус построен в соответствии с американским стандартом "зеленого" строительства LEED. Как ожидается, завершение процедуры сертификации будет завершено в 2019 году. В целом, планируется, что в инновационном парке будет построено 300 тыс. кв. м коммерческих площадей, что составит две трети от общей площади UNIT.City. Как он утверждает, через месяц компания KAN Development начнет строить в UNIT.City жилую часть.

"В 2019 году мы построим еще два новых кампуса – семиэтажное и шестиэтажное здание. Таким образом, мы сделаем в этом году 9% от того, что мы планируем в целом", - сказал CEO и управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер.

Кроме того, по его словам, летом планируется открыть центральную площадь городка - Event Plaza, которая станет географическим и событийным центром инновационного парка.

"Это будет центральная площадь парка – древнегреческий форум площадью 5 тыс. кв. м., который позволит нам принимать городские форматы. Это могут быть выставки, ярмарки, концерты", - добавил М.Яковер.

Содевелоперами и соинвесторами нового кампуса UNIT.City являются UDP и KAN Development.

Инновационный парк UNIT.City официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода. На его территории расположены коворкинг Chasopys-UNIT, IT-школа UNIT Factory, три лаборатории, бизнес-кампус, фонд и пять акселераторов.