Говорить о концепции объекта на месте завода "Большевик" пока рано – инвестор

Консорциум инвесторов, который приобрел столичный завод "Большевик" на приватизационном аукционе, планирует ревитализировать территорию с учетом интересов всех стейкхолдеров, начнет работу над проработкой концепции, сообщила пресс-служба компании UDP под управлением Q Partners бизнесмена Андрея Иванова.

"Наша задача – превратить угасающий завод в объект, который будет приносить пользу городу, горожанам, государству и гармонично вливаться в общегородскую инфраструктуру. Говорить о концепции пока рано – этому должна предшествовать ее детальная проработка", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе.

При разработке концепции инвесторы планируют использовать опыт, полученный в процессе работы над ревитализацией бывшей территории завода "Арсенал".

"Мы знаем, в каких общественных и жизненных пространствах нуждается город, его жители, чем живет современная городская среда Киева. Мы понимаем, что работа над этим проектом будет настоящим вызовом, учитывая накопленные проблемы с долгами, в том числе перед трудовым коллективом, (ситуацию с) целым рядом обязательств перед государством и третьими лицами. Наша команда намерена подойти к работе над объектом максимально бережно, соблюдая интересы всех стейкхолдеров", – поясняют в UDP.

Q Partners (Quarter Partners) – частный фонд, инвестирующий в бизнесы с высоким потенциалом роста для их развития и последующей продажи стратегическим инвесторам. Основан как многопрофильная инвестиционная группа в 1992 году. Существующий портфель инвестиций включает аэропорт "Киев" им.Сикорского, UDP и UDP Renewables, Biopharma, "РТМ-Украина", а также несколько венчурных проектов в Украине и за границей. Фонд осуществил сделки по привлечению акционерного капитала и продаже бизнесов стратегическим инвесторам на общую сумму свыше $5 млрд.

Как сообщалось, АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") на приватизационном аукционе приобрел консорциум инвесторов, среди которых собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Победителем на торгах стало ООО "Дженерал Коммерс" с предложением 1,429 млрд грн.

Стартовая цена АО "ПКМЗ" установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.), выполнить действующий коллективного договора и не допустить увольнения в течение определенного срока.

Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.