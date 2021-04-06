Консорциум UDP Renewables и Nebras Power намерен инвестировать в "зеленую" энергетику в 2021-2022 годах около $250 млн

Инвестиционно-девелоперская компания в сфере возобновляемой энергетики UDP Renewables в консорциуме с катарской энергокомпанией Nebras Power планирует инвестировать в "зеленую" энергетику Украины в 2021-2022 годах около $250 млн, сообщил CEO UDP Renewables Сергей Евтушенко.

"Следующий большой шаг в жизни UDP Renewables и UFuture – заключение инвестиционного соглашения с самой большой энергокомпанией Катара Nebras Power. На первом этапе нашего стратегического партнерства катарцы становятся вместе с нами акционерами крупного портфеля действующих солнечных электростанций, а дальше – формирование консорциума для строительства целого портфеля проектов в ветроэнергетике", – написал Евтушенко на своей Facebook-странице во вторник.

Он отметил, что запланированный объем инвестиций консорциума в 2021-2022 годах может достичь $250 млн, назвав это "неплохим стартом для долгосрочного партнерства".

По его словам, подписание контрактов UDP Renewables и Nebras Power в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Государство Катар является доказательством намерений обеих государств развивать долгосрочное сотрудничество.

Помимо этого Евтушенко отметил, что с заключением инвестиционного соглашения с Nebras Power украинская команда получила очередной уникальный опыт структуризации и закрытия сложной международной транзакции, работа над которой продолжалась два года. Юридическим советником UDP Renewables выступила юридическая компания Everlegal.

Как сообщалось, инвестиционно-девелоперская компания UDP Renewables и катарская государственная компания Nebras Power подписали соглашение об инвестировании в объекты "зеленой" генерации, строительство которых запланировано на 2021-2022 годы.

Согласно достигнутым договоренностям, Nebras Power становится владельцем контрольного пакета акций ряда компаний-операторов солнечных электростанций.

В конце января Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Nebras Power Investment Management B.V. (Нидерланды), входящей в катарскую группу Nebras, получить 50% и выше в шести компаниях-операторах солнечных и ветровых электростанций бизнесмена Василия Хмельницкого и его партнеров.

Согласно сообщению комитета, речь идет об обеспечении 50% в ООО "Волынь Вест Винд-1" и ООО "Волынь Вест Винд-2", а также более 50% в ООО "Фри Энерджи Геническ", ООО "Скифия-Солар-1", ООО "Скифия-Солар-2" и ООО "Порт Солар".

Согласно данным на сайте UDP Renewables, СЭС "Фри Энерджи" (18,3 МВт) начала генерацию э/э в ноябре 2018-го, "Скифия-Солар-1" (13 МВт) – в марте 2019-го, "Скифия-Солар-2" (33 МВт) – в июле 2019-го, "Порт Солар" (8,4 МВт) – октябре 2019 года.

Заявленная мощность двух очередей "Волынь Вест Винд" – 57 МВт и 56,8 МВт.

В декабре 2020-го АМКУ разрешил Nebras Power Investment Management купить свыше 50% в ООО "Терслав" (19,7 МВт) и ООО "Сан Пауэр Первомайск" (6,5 МВт) UDP Renewables.

Стратегическим инвестором UDP Renewables является холдинговая компания Хмельницкого UFuture. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет более $1 млрд.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, бенефициарными владельцами UDP Renewables являются Хмельницкий (50%) и Евтушенко (50%). Они также выступают бенефициарными владельцами ООО "Волынь Вест Винд-1" и ООО "Волынь Вест Винд-2" в равных долях. ООО "Сан Пауэр Первомайск" и ООО "Терслав", согласно данным реестра, владеют Сергей Евтушенко (50%) и его брат Константин (50%).

В ходе встречи в марте 2019 года делегации UFuture с катарскими компаниями обсуждались варианты инвестирования в проекты в Украине.

Согласно сайту компании Nebras Power, компания основана в 2014 году. Ее собственниками являются две госорганизации: Qatar Electricity & Water Company (60%) и Qatar Investment Authority (40%). Управляет энергетическими активами общей установленной мощностью 6,3 ГВт.