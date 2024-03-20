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14:43 20.03.2024

Верховная Рада приняла в целом законопроект об открытии экспорта биометана - депутат

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Верховная Рада приняла в целом законопроект об открытии экспорта биометана - депутат

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9456 о таможенном контроле и оформлении биометана, перемещаемого трубопроводным транспортом через таможенную границу Украины, сообщил народный депутат (фракция "Голос") Ярослав Железняк в Телеграмм-канале.

По его словам, внесение изменений в Таможенный кодекс об оформлении биометана поддержали 297 депутатов.

Как сообщалось, в настоящее время прямого запрета на экспорт биометана нет, но не прописаны таможенные процедуры, как его оформлять. Законопроект №9456 позволяет оформлять биометан так, как природный газ.

Производители биометана рассчитывают, что принятие законопроекта даст возможность экспортировпть ресурс, привлекать валютную выручку и инвестиции в новые мощности.

По данным главы Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи, уже сейчас есть пять заводов, фактически готовых экспортировать биометан при решении главного вопроса - урегулирование экспорта. Их мощность составляет около 80 млн куб м. в год, но потенциал Украины оценивается в 20 млрд куб. м в год, и он будет востребован в Европе, считают его производители.

 

Теги: #биометан

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