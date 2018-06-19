ГФС констатирует остановку 0,3% налоговых накладных обновленной системой блокировки

Обновленная система мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР) остановила регистрацию 147,9 тыс. налоговых накладных/расчетов корректировки, или 0,3% общего количества поданных с марта-2018 документов на общую сумму 3,1 млрд грн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте.

Как уточнила ГФС, по сравнению с прошлогодней системой блокировки налоговых накладных, количество документов, которые останавливаются, сократилось на 118,4 тыс. накладных в среднем за месяц.

"После перехода механизма формирования критериев рисков, по которым блокируются налоговые накладные/расчеты корректировки, в фискальную службу нареканий от бизнеса фактически не поступает, количество жалоб сократилось в сотни раз, при чем начисления налога на добавленную стоимость (НДС) увеличивалось на 1,1 млрд грн ежемесячно, что превышает ожидания", - цитирует пресс-служба ГФС и.о. главы ведомства Мирослава Продана.

Согласно сообщению ГФС, с начала работы второго этапа механизма остановки регистрации налоговых накладных СМКОР обработала 52,8 млн налоговых документов на общую сумму 1,9 трлн грн, в том числе НДС – на 396,8 млрд грн.

Как сообщалось, обновленная СМКОР заработала в марте этого года.