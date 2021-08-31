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23:08 31.08.2021

Кабмин назначил директора департамента стратразвития ГФС врио главы ведомства

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Кабмин назначил директора департамента стратразвития ГФС врио главы ведомства

Кабинет министров назначил директора департамета стратегического развития и международного сотрудничества Государственной фискальной службы (ГФС) Анатолия Александрова временно исполняющим обязанности главы ГФС.

Соответствующее распоряжение от 30 августа №1019-р размещено на "Урядовом портале".

38-летний Александров в 2014-2017 годах был помощником народного депутата на общественных началах, в 2017-2018-м – также на общественных началах был советником главы ГФС. В мае 2018-го занял должность замдиректора департамента - начальника управления международных связей в департаменте организации работы ГФС. В октябре того же года возглавил департамент стратразвития.

Александров сменил на этой должности Вадима Мельника, назначенного директором Бюро экономической безопасности (БЭБ).

 

Теги: #ио #гфс
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