Экономика

11:33 03.09.2021

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

1 мин читать
ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины провели ряд санкционированных районным судом Киева обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей, сообщила ГФС на своей странице в Facebook.

Как утверждает enkorr, судя по фотографии, которую выложила ГФС, обыски проходили на АЗС "БРСМ-Нафта".

"Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины", – пояснили в службе.

Как отметили в ГФС, в результате следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища.

"Реализация некачественного топлива на этих АЗС остановлена. Продолжается досудебное расследование", – проинформировали в ГФС.

По данным enkorr, на днях сеть "БРСМ-Нафта" ограничила реализацию бензина марки А-95 и дизтоплива на станциях Киева и области. 

Сеть "БРСМ-Нафта" в настоящее время насчитывает 210 АЗК в Украине.

Теги: #брсм_нафта #обыски #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:08 31.08.2021
Кабмин назначил директора департамента стратразвития ГФС врио главы ведомства

Кабмин назначил директора департамента стратразвития ГФС врио главы ведомства

15:42 31.08.2021
Правоохранители проводят обыски на столичном КП "Киевжилспецэксплуатация"

Правоохранители проводят обыски на столичном КП "Киевжилспецэксплуатация"

11:29 26.08.2021
ГФС изъяла 195 тыс. л алкоголя на 14 млн грн в Одесской области

ГФС изъяла 195 тыс. л алкоголя на 14 млн грн в Одесской области

13:58 25.08.2021
Ближе к клиенту: топ-менеджеры сети АЗК "БРСМ-НАФТА" заняли рабочие места операторов

Ближе к клиенту: топ-менеджеры сети АЗК "БРСМ-НАФТА" заняли рабочие места операторов

18:19 19.08.2021
В Запорожском горсовете проходят обыски в рамках дела о растрате имущества

В Запорожском горсовете проходят обыски в рамках дела о растрате имущества

11:54 19.08.2021
Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

23:59 17.08.2021
Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

20:22 17.08.2021
В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА, ряду чиновников сообщено о подозрении

В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА, ряду чиновников сообщено о подозрении

18:21 17.08.2021
Прокуратура проводит обыски на КП "Житлоинвестбуд-УКБ" в связи с хищениями средств на ремонт детсадов

Прокуратура проводит обыски на КП "Житлоинвестбуд-УКБ" в связи с хищениями средств на ремонт детсадов

16:27 17.08.2021
В помещениях КП "Киевкомунсервис" и подрядных компаний проходят обыски

В помещениях КП "Киевкомунсервис" и подрядных компаний проходят обыски

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" EUR140 млн кредита на реконструкцию ТЭЦ и котельных

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

"Укравтодор" открыл движение от отремонтированному участку трассы Немиров-Ямполь в Винницкой области

Нефть Brent подешевела до $73

Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

В США начнут использовать стратегический запас нефти, чтобы облегчить давление на топливные цены - Байден

Украина и Катар подписали протокол об изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения - Минфин

Банкиры ожидают сезонного ослабления курса гривни осенью до 28 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА