ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"
Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины провели ряд санкционированных районным судом Киева обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей, сообщила ГФС на своей странице в Facebook.
Как утверждает enkorr, судя по фотографии, которую выложила ГФС, обыски проходили на АЗС "БРСМ-Нафта".
"Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины", – пояснили в службе.
Как отметили в ГФС, в результате следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища.
"Реализация некачественного топлива на этих АЗС остановлена. Продолжается досудебное расследование", – проинформировали в ГФС.
По данным enkorr, на днях сеть "БРСМ-Нафта" ограничила реализацию бензина марки А-95 и дизтоплива на станциях Киева и области.
Сеть "БРСМ-Нафта" в настоящее время насчитывает 210 АЗК в Украине.