Экономика

13:02 11.08.2021

Назначение кадров из ГФС в руководство БЭБ нецелесообразно - первый вице-премьер

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Назначение кадров из ГФС в руководство БЭБ нецелесообразно - первый вице-премьер

Первый вице-премьер-министр Алексей Любченко отрицает целесообразность перехода в Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководящих кадров из Государственной фискальной службы (ГФС).

"Главная история будет в людях, это правда. Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу? Или посадить туда работников других правоохранительных органов - экономических подразделений СБУ, Нацполиции?" – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Другая история - создать аналитический центр, который разработает структуру службы и искусственный интеллект, который бы определял риски", – добавил он.

"Конечно, не стоит надеяться, что мы проснемся 26 сентября - и все заработает. Как минимум, еще следует наработать команду", – указал Любченко.

При этом, когда состоится полноценный запуск нового органа, зависит от руководителя, полагает первый вице-премьер.

"Есть ли такой руководитель - пока что мне не известно. Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история", – сказал Любченко.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в мире тренд на административное преследование экономических преступников - блокирование их счетов и другие административные ограничения. Если Украина пойдет по этому пути – это, по его мнению, будет победой.

"Бизнесу нужны не "маски-шоу", а правила. Нужно выставить красные линии", – отметил Любченко.

Теги: #любченко #бэб #гфс
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