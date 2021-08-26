ГФС изъяла 195 тыс. л алкоголя на 14 млн грн в Одесской области

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в рамках расследования уголовного производства разоблачили должностных лиц предприятия в Одесской области в уклонении от уплаты налогов и изъяли 195 тыс. л алкогольных напитков на сумму 14 млн грн, сообщило ведомство в Facebook.

Ведомство не назвало предприятие-правонарушителя. При этом ГФС уточнила, что должностные лица предприятия получали налоговую выгоду и уклонялись от уплаты налогов путем реализации ликероводочных изделий по заниженным на 40% ценам по сравнению с указываемыми ими в официальной налоговой документации данными.

По результатам санкционированных обысков ведомство обнаружило и изъяло алкогольные и слабоалкогольные напитки в ассортименте в общем объеме более 195 тыс. литров на сумму около 14 млн грн, а также черновую документацию по реализации алкогольных напитков за наличные средства.

Следственные действия в уголовном расследовании продолжаются.