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11:29 26.08.2021

ГФС изъяла 195 тыс. л алкоголя на 14 млн грн в Одесской области

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ГФС изъяла 195 тыс. л алкоголя на 14 млн грн в Одесской области

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в рамках расследования уголовного производства разоблачили должностных лиц предприятия в Одесской области в уклонении от уплаты налогов и изъяли 195 тыс. л алкогольных напитков на сумму 14 млн грн, сообщило ведомство в Facebook.

Ведомство не назвало предприятие-правонарушителя. При этом ГФС уточнила, что должностные лица предприятия получали налоговую выгоду и уклонялись от уплаты налогов путем реализации ликероводочных изделий по заниженным на 40% ценам по сравнению с указываемыми ими в официальной налоговой документации данными.

По результатам санкционированных обысков ведомство обнаружило и изъяло алкогольные и слабоалкогольные напитки в ассортименте в общем объеме более 195 тыс. литров на сумму около 14 млн грн, а также черновую документацию по реализации алкогольных напитков за наличные средства.

Следственные действия в уголовном расследовании продолжаются.

Теги: #алкоголь #одесская_область #гфс
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