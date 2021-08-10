ГФС по итогам переговоров получила доступ на территорию фабрики United Tobacco для завершения обыска по делу о производстве контрафакта – глава ГФС

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) договорились в ходе переговоров с представителями общественности о доступе следственной группы ГФС на территорию табачной фабрики United Tobacco (ООО "Юнайтед Табако", Желтые Воды Днепропетровской обл.) для завершения обысков по делу о производстве контрафактной продукции, люди блокировали въезд на предприятие 6-9 августа, написал глава ведомства Вадим Мельник на своей странице в Facebоok в понедельник вечером.

"С активистами и представителями общественности были проведены неоднократные переговоры, что помогло решить конфликтную ситуацию. По результатам переговоров люди были убеждены, что действия налоговой милиции носят исключительно законный характер. Сейчас работа следственной группы разблокирована, продолжается завершение следственных действий. Следователями ГФС изъяты необходимые документы и фрагменты оборудования для проведения необходимых экспертиз", - написал он в соцсети.

Мельник уточнил, что 5 августа сотрудники ГФС начали санкционированные обыски на United Tobacco по делу о незаконном производстве контрафактных сигарет, однако 6 августа группа неустановленных лиц заблокировала работу сотрудников ведомства. По его данным, к утру 9 августа работа следователей оставалась заблокирована тяжелой техникой, которая исключала перемещение техники налоговой милиции, массовым скоплением "людей спортивного характера" и местных жителей.

Глава ГФС напомнил, что 6 августа обратилось к Национальной полиции, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и другим правоохранительным органам для разблокирования доступа на территорию предприятия и завершения следственных действий.

"Я благодарен министру внутренних дел Денису Монастырскому, руководителям Национальной полиции Украины, ГСЧС Украины за оперативное реагирование и поддержку усилий ГФС в улаживании ситуации законным и толерантный способ", - подчеркнул он в сообщении.

Как сообщалось, сотрудники налоговой милиции при процессуальном руководстве Киевской прокуратуры разоблачили United Tobacco в умышленном уклонении от уплаты налогов, а также установили факты неучтенной реализации законно изготовленных сигарет за наличные. В ходе проведенных 5 августа 2021 года обысков ГФС обнаружила и рассматривает вопрос об изъятии первичных финансово-хозяйственных документов, черновых записей, специального оборудования и более 90 тонн табака неустановленного происхождения.

По данным ГФС, ее сотрудники с начала 2021 года изъяли почти 800 тыс. пачек табачных изделий стоимостью около 13 млн грн, изготовленных под ТМ United Tobacco без марок акцизного налога. Продукция фабрики неоднократно изымалась при обысках налоговой милицией складских помещений и в местах реализации контрафакта.

Группа неустановленных лиц начала блокировку въезда на территорию предприятия для сотрудников ГФС 6 августа 2021 года.

"Группы лиц установили контроль над перекрестками и подъездами к территории фабрики. При попытке подъезда к территории, молодчики бросают "ежи" на дорогу, на одном из автомобилей уже повреждены шины. Ворота предприятия заблокированы автомобилями марки КрАЗ с землей, что исключает проезд правоохранителей на территорию предприятия. Осуществляется массовое нарушение общественного порядка", - сообщило ведомство на своей странице в Facebоok 9 августа.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Юнайтед Табако" является Елена Бойко.

Согласно исследованию табачного рынка институтом Kantar Украина в мае 2021 года, 62% нелегально реализуемых в стране табачных изделий имеют отметку производства на Винниковской табачной фабрике (Виники Львовской обл.) и маркированы как экспортная или Duty Free продукция, не предназначенная для продаж в Украине. Доля неустановленных производителей составляет 23%, а ООО "Юнайтед Тобако" – 15%.