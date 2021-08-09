События

17:56 09.08.2021

ГФС просит силовиков разблокировать доступ на территорию фабрики United Tobacco для обыска по делу о контрафакте

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Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) не могут попасть на территорию табачной фабрики United Tobacco (ООО "Юнайтед Табако", Желтые Воды Днепропетровской обл.) для проведения следственных действий по делу о производстве контрафактной продукции, поскольку подъезды к территории фабрики заблокированы группой неустановленных лиц и грузовиками с землей, сообщается на странице ведомства в Facebоok в понедельник.

Согласно сообщению, для разблокирования доступа на предприятие и завершения следственных действий фискалы обратилась к правоохранительным органам.

"Группы лиц установили контроль над перекрестками и подъездами к территории фабрики. При попытке подъезда к территории, молодчики бросают "ежи" на дорогу, на одном из автомобилей уже повреждены шины. Ворота предприятия заблокированы автомобилями марки КрАЗ с землей, что исключает проезд правоохранителей на территорию предприятия. Осуществляется массовое нарушение общественного порядка", - сообщило ведомство.

ГФС уточнила, что блокировка въездов на предприятие группой неустановленных лиц началась 6 августа 2021 года. При попытке добраться до места проведения следственных действий сотрудникам службы помешала группа агрессивно настроенных лиц.

"Сотрудники ГФС на основании постановлений суда, то есть в пределах полномочий и исключительно законным способом, в период с 5 августа 2021 года и по настоящее время проводят санкционированные обыски в складских и офисных помещениях на территории Запорожской и Днепропетровской областях, в том числе на территориях производств с целью документирования преступной схемы, получения доказательств и приостановки производства контрафактных сигарет", - говорится в сообщении службы.

Ведомство уточнило, что сотрудники налоговой милиции при процессуальном руководстве Киевской прокуратуры разоблачили United Tobacco в умышленном уклонении от уплаты налогов, а также установили факты неучтенной реализации законно изготовленных сигарет за наличные. ГФС подчеркнула, что в ходе ранее проведенных обысков уже обнаружила и рассматривает вопрос об изъятии первичных финансово-хозяйственных документов, черновых записей, специального оборудования и более 90 тонн табака неустановленного происхождения.

По данным ведомства, на данный момент оно обратилось к Национальной полиции, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и другим правоохранительным органам для разблокирования доступа на территорию предприятия и завершения следственных действий.

По данным ГФС, продукция United Tobacco без марок акцизного налога неоднократно изымалась ее сотрудниками при обысках складских помещений и в местах реализации контрафакта.

"С начала 2021 года сотрудники ГФС изъяли почти 800 тыс. пачек табачных изделий стоимостью около 13 млн грн, изготовленных под торговыми марками вышеупомянутого предприятия, реализовывались на территории Украины за наличные средства без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки", - написала фискальная служба.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Юнайтед Табако" является Елена Бойко.

Как сообщалось со ссылкой на исследование табачного рынка институтом Kantar Украина в мае 2021 года, 62% нелегально реализуемых в стране табачных изделий имеют отметку производства на Винниковской табачной фабрике (Виники Львовской обл.) и маркированы как экспортная или Duty Free продукция, не предназначенная для продаж в Украине. Доля неустановленных производителей составляет 23%, а ООО "Юнайтед Тобако" – 15%.

 

Теги: #табачная_деятельность #гфс #компания
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