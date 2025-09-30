Інтерфакс-Україна
Економіка
13:27 30.09.2025

Український зернотрейдер "Грейн Пауер",  наростив експорт у I півріччі 2025 року

Українських зернотрейдер, компанія ”Грейн Пауер”, за підсумками січня-червня 2025 року експортувала близько 165,5 тис. тонн зернових культур, забезпечивши надходження валютного виторгу в Україну на рівні понад $33 млн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомив директор ”Грейн Пауер” Артем Соловйов у Facebook у вівторок.

За цей час підприємство сплатило понад 7 млн гривень податків.

”Наш пріоритет – передбачуваність для клієнтів та партнерів. Ми підтримуємо високу дисципліну виконання контрактів, інвестуємо в якість та логістику й уважно керуємо ризиками, щоб зберігати маржинальність навіть у змінному ринковому середовищі”, – зазначив Артем Соловйов.

У компанії наголосили, що у першому півріччі 2025 року вдалося оптимізувати маршрути між глибоководними чорноморськими портами та залізницею, що дозволило скоротити час обігу вагонів та суден.

За оцінками аналітиків аграрного ринку, загальний експорт зернових з України у 2025 році може перевищити 40,9 млн тонн. При цьому близько 90% всього агро експорту відбувається морем. Український морський коридор функціонує попри регулярні ракетні атаки. Станом на липень 2025 через коридор було доставлено 130 млн тонн вантажів, 81 млн тонн з них – це аграрна продукція, яка залишається ключовим компонентом українського експорту.

Згідно з прогнозом МінАПК, експорт пшениці у 2025/26 маркетинговому році може досягти 16-17 млн тонн, кукурудзи – близько 26 млн тонн, що дає змогу агросектору залишатися одним із головних джерел валютних надходжень для країни. Україна також утримує лідерство у світі за експортом соняшникової олії, проте виклики, пов’язані з погодними умовами та воєнними діями, можуть вплинути на обсяги поставок у сезоні 2025/26.

