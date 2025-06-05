Інтерфакс-Україна
Економіка
19:06 05.06.2025

BGV Group відновлює роботу заводів "Аерок" та продаж продукції під брендом Poriston

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BGV Group відновлює роботу заводів "Аерок" та продаж продукції під брендом Poriston
Фото: https://www.facebook.com/

BGV Group Management Геннадія Буткевича у червні відновлює роботу виробничих потужностей заводів "Аерок" та розпочинає продаж продукції під новим брендом – Poriston.

"У червні 2025 року команда підприємства відновлює роботу виробничих потужностей та розпочинає продаж продукції з однойменною назвою – газобетонні блоки Poriston", – повідомила пресслужба групи у Facebook.

Згідно із повідомленням, лінійка товарів під новим брендом нараховуватиме п’ять типів продукції: стінові блоки, U-блоки, перегородкові блоки, армовані вироби, теплоізоляція.

Наразі компанія завершує процес налаштування роботи підприємств в Обухові та Березані (Київська обл..), які BGV придбала цього року за 1,9 млрд грн.

"Завдяки двом заводам на Київщині – у м.Березань та м.Обухів – підприємство здатне щорічно випускати понад 1,15 млн куб. м готової продукції. Крім того, компанія працює над розширенням виробництва та підготовкою до запуску нових потужностей", – зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, до кінця цього року BGV планує інвестувати $147 млн: у виробника будівельних матеріалів "Аерок", у п'ять проєктів в енергетиці, а також у девелопмент.

Раніше заводи "Аерок" належали російському ПАТ "Группа ЛСР" російського підприємця Андрія Молчанова. 12 травня 2023 року Україна запровадила санкції проти AEROC Investment Deutschland GmbH, якій належить ТОВ "Аерок", а у серпні того ж року Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати українські активи компанії, що пізніше було підтверджено апеляційною інстанцією в жовтні.

ТОВ "Аерок", що працює на українському ринку з грудня 2006 року, є одним із лідерів ринку виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння в Україні. Має два заводи: в Обухові та Березані. У 2022 році планував запустити завод у Львівській області.

BGV Group Management – інвестиційна компанія, що розвиває бізнеси і проєкти в секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту.

 

Теги: #poriston

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