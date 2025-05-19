Інтерфакс-Україна
Економіка
14:58 19.05.2025

Bukovel доєднався до міжнародної програми Climate Friendly Travel

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Bukovel доєднався до міжнародної програми Climate Friendly Travel

Курорт Bukovel приєднався до міжнародної програми Climate Friendly Travel, що об’єднує туристичні дестинації, які розвивають туризм без шкоди для довкілля та місцевих громад, зокрема, зменшують вуглецевий слід, оптимізують енергоспоживання та модернізують інфраструктуру за європейськими екологічними стандартами. Про це повідомив керівник Офісу сталого розвитку Bukovel Богдан Красавцев.

"Кліматична політика є важливим елементом сталого розвитку. І в нас уже є низка чудових напрацювань у цьому напрямку. Так, щодня у Буковелі курсують безплатні щогодинні автобуси, а на дахах багатьох готелів та паркінгу №1 облаштовано сонячні панелі загальною потужністю 0.6 МВт. Далі: зовнішнє LED-освітлення Буковеля регулюється астрономічними датчиками відповідно до сходу та заходу Сонця. Також у нас працюють 7 публічних заправок для електрокарів і 5 прокатів велосипедів та електросамокатів. І ми йдемо далі: нещодавно відбулася сертифікація 11 готелів та ресторану NUMO за стандартами “Green Key” – відтак нині ми є учасниками кількох міжнародних програм і стаємо першою в Україні туристичною дестинацією, яка здійснює таку масштабну трансформацію", – каже Богдан Красавцев, керівник Офісу сталого розвитку Bukovel.

Крім того, в майбутньому Bukovel у партнерстві з Climate Friendly Travel планує модернізувати інфраструктуру для зниження шкідливих викидів та запровадити транспортні рішення з нульовими або зменшеними викидами CO₂. Також в планах – активізація кампанії для туристів з екологічної свідомості та зміцнення співпраці з місцевими громадами та екологічними організаціями.

Як повідомлялося раніше, 11 готелів та ресторан NUMO, розташованих на території курортного комплексу Bukovel, пройшли міжнародну екологічну сертифікацію за програмою Green Key. Довже сертифікованих RADISSON та GLACIER додалися HAY, TAVEL, HVOYA, TWINS, MOUNTAIN RESIDENCE, BUKOVEL HOTEL, BUKOVEL APART, BUKOVEL SHALE і SHELTER.

Теги: #програма_climate_friendly_travel #bukovel

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