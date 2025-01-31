Лінія з переробки відходів текстилю проєкту Re:inventex запрацювала в Ірпені

Лінія з переробки відходів текстильного виробництва потужністю 2500 тон на рік в рамках проєкту Re:inventex почала роботу в Ірпені, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Новий проєкт розвиває команда, яка відома компанією "К.Текс" (виробництво нетканих матеріалів) та індустріальним парком "МаʼРижани" (переробка промислових конопель). Наразі в Ірпені в експериментальному режимі переробляють відходи власного виробництва та ще кількох підприємств легкої промисловості", - написав він на Facebook у пʼятницю.

Він пояснив, що йдеться про клаптики текстилю, які у величезних обсягах залишаються після виробництва одягу, постільної білизни та іншої продукції легпрому.

"Спеціальне обладнання, завезене з Іспанії та Італії, дозволяє "розволокнити" ці обрізки для подальшої переробку в пряжу та тканину. Стартові інвестиції у цей проект склали близько 30 млн грн, частина з яких - державний грант 8 млн для підприємств переробної промисловості", - зазначив Кисилевський.

Він підкреслив, що держава має активно сприяти цьому та іншим подібним проєктам, адже це дозволить вирішити серйозну проблему, яка вже цього року постане перед українськими експортерами продукції легпрому в Євросоюз - на кордоні з ЄС запитуватимуть документи щодо належної утилізації чи переробки відходів.

З урахуванням того, що джерелом до 10% всіх побутових відходів в Україні є продукція легкої промисловості, швейні фабрики, армія, готелі, ресторани й громадяни, за думкою нардепа, мають стати учасникам системи рециклінгу.

Він додав, що команда проєкту Re:inventex задля створення такої системи починає з організації поставок відходів від підприємств легпрому, спілкується з готельними мережами "і поступово готується… до імпорту вторсировини з-за кордону для переробки в Ірпені".

Компанія "К.Текс", за інформацією на її сайті – один з провідних українських виробників нетканих матеріалів. За даними opendatabot, кінцевим бенефіціаром компанії є Андрій Ільченко, який також є співвласником керуючої компанії індустріального парку "МаʼРижани" – ТОВ "МаʼРижани Хемп Компани", яке очолює Андрій Микитів (він же має частку у "К.Текс" – 17,5%).

ТОВ "РЕІНВЕНТЕКС", що розвиває проєкт Re:inventex, засновано у Ірпені у 2018 році компанією "К.Текс", кінцевим бенефіціаром є Ільченко.

Разом з тим лінія переробки відходів текстильного виробництва в Ірпені – не перша в Україні.

Як повідомлялось, лінія регенерації волокон компанії "ТК-Домашній текстиль" працює в Одесі.

"Ми були першими. Наші потужності – 100 тон на місяць з усієї України", - уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в цій компанії.