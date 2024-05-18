Колонки

09:00 18.05.2024

Автор ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО

Від Сталіна до Путіна: нищення народів тоталітарними режимами

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Від Сталіна до Путіна: нищення народів тоталітарними режимами

Валентин Наливайченко, народний депутат України,  секретар Комітету з питань інтеграції України з ЄС

 

80 років депортації кримських татар та інших народів з Криму.

18 травня – день нелюдських страждань та болю. 

Щороку вшановуємо День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу.

Депортацію кримських татар з українського Криму здійснював тоталітарний сталінський режим. І саме таким сталінським минулим донині вихваляється путін і його режим.

За наказом Сталіна, оформленим рішенням «державного комітету оборони», всіх кримських татар, цілий народ, силою зігнали до залізничних станцій, кинули до вагонів для худоби, і відправили у Центральну Азію, на Урал, до Сибіру...

Майже половина людей помирали дорогою або у перші роки після депортації.

Для мене боротьба кримськотатарського народу – це особиста історія. На посаді голови СБУ розсекретив всі архіви про репресії проти кримських татар, про геноцид народу.

Розсекречені архіви КДБ красномовно свідчать: це було планомірне винищення кримськотатарського народу. Так звана сталінська денацифікація.

Передав главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову оцифровані розсекречені архівні документи.

Передав розсекречену правду про кримських татар, які стали жертвами репресій НКВД, документи про депортацію кримськотатарського народу з Криму у 1944-му.

Ці документи доводять злочини москви проти цілого НАРОДУ, проти людяності.

Як знищував народи Сталін, так само діє путін – злочинно і жорстоко. Кремль намагається позбутися Українського народу. росія хоче забрати у нас історію, ідентичність, культуру, мову, домівки, ЖИТТЯ. 

І трагічні роковини депортації кримських татар – це історичний привід згадати для нас трагічні події початку окупації росією Криму.

Співчуваючи кримськотатарському народу, ми вже упродовж десяти років несемо разом історичний біль втрат українців, втрат територій.

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