Каральні органи росії "зшили" вже шосту справу: не зупинять і не залякають!

Валентин Наливайченко, народний депутат України, секретар Комітету з питань інтеграції України з ЄС

Чергове визнання моїх зусиль з боку ворога: МВС російської федерації порушило проти мене кримінальну справу, оголосило в розшук.

Це вже шоста справа проти мене, яку "зшили" каральні органи рф, починаючи з 2008 року!

Цього разу ворога дістало те, що завершуємо роботу по створенню Спецтрибуналу в Гаазі. Разом з партнерами активно над цим працюю, щоб військові злочинці агресора постали перед Міжнародним Трибуналом.

Друге – на міжнародних телеканалах, зокрема, арабських, активно доводив і буду доводити правду про російську агресію та злочини рф проти людяності в Україні.

Це не вперше, і, як розумію, не в останнє росія нервує та реагує на мою діяльність і національну позицію.

Не так давно слідком рф склеїв щодо мене кримінальну справу за “погрози російським військовослужбовцям, які беруть участь у СВО”.

А росфінмоніторинг включив до списку терористів та екстремістів.

Це все – доповнення до кримінальних справ проти мене, кількох вироків московських "судів", санкцій.

І ще: агресор включив мене у топ-список на ліквідацію у лютому 2022 року.

А почалося все з судів у москві проти мене за те, що у 2008 році витурив ФСБ в Криму, заборонив в’їзд Затуліну, Лужкову та зграї сеператистів.

Усім, хто тоді вже мав "плани" на наш, український Крим.

Далі - кримінальні справи у росії те, що розсекретив архівів КДБ, за розслідував Голодомор – геноцид Українського народу. І довів до вироку у Київському Апеляційному Суді.

Ні агресор, ні його пʼята колона в Україні не змогли зупинити мене, і не зупинять! Захищав і буду захищати Україну.

Слава Україні!