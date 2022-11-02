Енергетичний шантаж росії провалився, її економіка летить у прірву

Валентин Наливайченко, народний депутат України, секретар Комітету з питань інтеграції України з ЄС

Час сказати чітко: російський енергетичний шантаж країн Європи провалився!

Більше того, росія програла енергетичну війну та втрачає доходи від експорту газу.

Частка експорту російського газу в країни Європи до початку війни складала 36%.

А після 24 лютого ситуація на ринку зазнала значних змін. Європейські країни скоротили обсяги закупівель та розробили план поступової відмови від російського газу.

Наприклад, уряд Великої Британії запровадить заборону імпорту російського зрідженого природного газу від 1 січня 2023 року. А втрату російського газопроводу “Північний потік” європейські країни компенсували, наростивши імпорт з Норвегії.

Наразі російський газ має незначну частку на ринку Європи – 8,5% І це говорить про провал російського енергетичного шантажу.

У самій росії бюджет втратив значні доходи від експорту газу, адже замінити найбільш платоспроможний європейський ринок неможливо.

Надалі країна-агресор повністю залежить від продажу нафти. Вже зараз рф скорочує витрати на медицину, науку, будівництво, обслуговування і ремонт залізниці, доріг тощо. Потреби у збільшенні фінансування війни зростають, а можливості ворога поповнювати бюджет із зовнішніх ринків – дуже швидко зникають.

Так летить у прірву економіка країни-агресора.