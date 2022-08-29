Колонки

11:29 29.08.2022

Автор ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО

Відповідь усього цивілізованого світу агресору має бути чіткою: НЕ допускати на свої території громадян РФ

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Відповідь усього цивілізованого світу агресору має бути чіткою: НЕ допускати на свої території громадян РФ

Валентин Наливайченко, народний депутат України,  секретар Комітету з питань інтеграції України з ЄС

 

 

Як зупинити цю ганьбу, коли російські посадовці, судді, чиновники відпочивають зараз в країнах Європейсьеого Союзу?

У країнах, які самі вони та їхній російський уряд називають НЕдружніми! На європейських курортах та у містах, які їхні російські держдумівці та пропагандисти закликають знищити ядерними ракетами!

Перше. Відповідь усього цивілізованого світу, ЄС, Великої Британії, США має бути чіткою - НЕ допускати на свої території цих і таких громадян рф. НЕ видавати їм візи. Ті шенгенські візи, що були видані до початку агресії - скасувати.

Зараз все виглядає так, що громадяни країни-агресора їздять як туристи до країн, яким погрожують і це саме в той час, коли російські війська та найманці вбивають людей в Україні. Що це за туризм? Що це за туристи?

Друге: видавати зараз шенгенські візи агресору, у той час як громадяни європейських країн зі своїх бюджетів виділяють гуманітарну, а уряди військову допомогу, щоб зупинити агресора -нонсенс!

Нонсенс ще й тому, що у жодної країни Євросоюзу немає доступу до баз даних та біометрики громадян росії. Це означає, що рф може видавати масово і безконтрольно свої закордонні паспорти співробітникам спецслужб, агентам, потенційним диверсантам тощо. Паспорти за вигаданими прізвищами та даними, які неможливо ідентифікувати та проконтролювати.

І перше, і друге треба доводити нашим партнерам для ухвалення рішень тут і зараз!

 

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