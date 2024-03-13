Санкційне майно на мільярди: як ФДМУ працює із цими активами?

Віталій Коваль, Голова Фонду державного майна України

Кількість санкційних активів, переданих Фонду державного майна України як єдиному органу, що нині працює з ними, становить понад сім сотень. Станом на середину березня 2024 року їх налічується 731 одиниця, але цей список не статичний, він час від часу поповнюється. Належало це майно 35 підсанкційним групам або окремим особам.

Існує декілька категорій санкційних активів. Це корпоративні права, житлова та нежитлова нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, кошти на рахунках. Також це може бути специфічніше майно, як-от авіаційні двигуни, закрилки чи шасі літака (останні належать ПАТ «Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина»).

Які етапи опрацювання проходять санкційні активи у ФДМУ?

Після того, як ФДМУ отримує санкційний актив, починається процес його опрацювання. Спочатку відбувається реєстрація прав власності, потім – підготовка майна до аукціону оренди або реалізації, врешті – самі торги через систему Prozorro.Продажі.

Однак це загальна схема роботи, вона може змінюватися залежно від того, кому належить актив, де він фізично розташований, в якому стані перебуває тощо.

Наприклад, першим до ФДМУ потрапило майно мільярдера з Росії Володимира Євтушенкова. Ще 2022 року ВАКС конфіскував його частки в 5 підприємствах та 17 об'єктів нерухомості. Більшість цих активів нині готують до реалізації. Водночас серед них є ті, де частка у власності належить РФ і поки не існує механізму для того, щоб проводити якісь дії з ними.

Також одними з перших Фонд отримав в управління активи російського мільярдера Михайла Шелкова. Це корпоративні права в 4 підприємствах, майже десяток об'єктів нерухомості та 18 транспортних засобів. Також більше половини з них нині на передостанньому етапі опрацювання – триває підготовка до реалізації, передачі в оренду чи іншого способу управління цим майном.

При цьому вже була одна спроба продати корпоративні права Шелкова у ТОВ «Інвестагро», компанія розташована в Києві. Аукціон в системі Prozorro.Продажі запланували на серпень 2023 року та він не відбувся, тому що не знайшлося жодного охочого учасника придбати цей лот. Початкова вартість його досягала 27,5 млн грн.

Нині до продажу готується ще потужний пакет санкційного майна, серед якого активи ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» (більш відомий як ТРЦ «Ocean Plaza»), ТОВ «Аерок», ТОВ «Демурінський ГЗК», ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» та інші.

Фонд також отримав частину підсанкційних активів, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Таке майно вноситься у загальний перелік і фіксується у власності держави, водночас ніяких додаткових дій щодо нього поки не може бути через очевидні причини. Повернутися до цього питання можна бути лише після повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.

Особливості роботи ФДМУ із санкційним майном

Санкційні активи, що надходять в подальше управління ФДМУ, знаходяться в різному стані та мають певну специфіку. Вони можуть бути під арештом, із забороною на вчинення реєстраційних дій щодо них. Щоб зняти арешт, представники Фонду звертаються в суд, далі починається судовий процес, який може тривати місяці. Якщо активом є акції, то з ними потрібно працювати як із цінними паперами через депозитарні установи, щоб провести зарахування цих акцій на рахунок держави.

Окремий напрямок роботи із санкційним майном – вивчення його стану, збір достовірної інформації про нього, проведення обов'язкової інвентаризації. Це дає розуміння цінності та наступних кроків, які необхідно зробити для ефективної роботи з ним.

У підприємствах за ініціативи Фонду може відбувається зміна менеджменту. Також йде відновлення бухгалтерського обліку, оскільки зазвичай така документація відсутня (дані здебільшого знаходяться у хмарних сховищах, доступ до яких втрачено).

На основі зібраної інформації ФДМУ приймає управлінське рішення про те, яка доля чекає кожен об'єкт. Головне – це знайти варіант, який принесе найбільше користі державі: або коштів в бюджет від продажу, або «дивідендів» від іншого способу його використання.

Рішення продавати актив, передавати його в оренду чи іншим чином ним розпорядитися, залежать від багатьох факторів. Від його типу, актуальності та попиту на ринку, наявності матеріальних та людських ресурсів (якщо це підприємство), законодавчих обмежень тощо.

Наприклад, корпоративні права можуть йти лише на реалізацію через аукціон, їх оренда неможлива. Щодо санкційних об'єктів житлової нерухомості, то наразі робота з ними обмежена, адже існують законодавчі колізії щодо управління ними. Активи у вигляді коштів підсанкційних осіб на рахунках банків можуть одразу після всіх бюрократичних процесів перераховуватися до держбюджету. А майно, яке має культурну цінність, надходить до державного музейного, бібліотечного та архівного фонду.

Тобто за кожним об'єктом стоїть його детальний аналіз та окреме рішення щодо способу управління. Загалом норми управління активами, стягнутими на користь держави, встановлені у відповідній постанові Кабінету Міністрів України від листопада 2023 року.

Як виміряти користь від санкційних активів, переданих до ФДМУ?

Загальна оцінка санкційних активів, переданих до ФДМУ, досягає 3,2 млрд грн. Це не точна сума, яку Україна отримає через продаж, оренду чи інші способи управління цим майном.

За результатами аукціону якийсь лот може знайти нового власника, що придбає його в кілька разів дорожче за встановлену початкову вартість. Якісь об'єкти наразі можуть бути не цікавими для ринку і їхню стартову ціну доведеться знизити навпаки. З окремими активами наразі неможливо працювати через їхнє розташування чи законодавчі обмеження.

Та Фонд держмайна України працює над тим, щоб ефективність кожного санкційного активу в його управлінні була максимальною. Це важливо, адже кошти, отримані з цього джерела, йдуть у Фонд ліквідації наслідків російської агресії.