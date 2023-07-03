Забудовники планують знищити ще одну зелену зону Києва - Галерний острів та урочище Покол

Володимир Борейко, еколог, директор Київського еколого-культурного центру

У чорну ніч на 1 жовтня 2007 року, коли був здійснений, напевно, найбільший дерибан землі з часів незалежної України, під керівництвом правої руки мера Києва Черновецького – Олеся Довгого – відбулася масова роздача зелених зон Києва під забудову. Зокрема, одну з перлин Києва – острів Галерний у Голосіївському районі було незаконно переведено Київрадою із зеленої зони до земель забудови. І ця територія була віддана в оренду майже на 50 років забудовнику – ТОВ «Галерна затока». Цим забудовником, на нашу думку, керують два відомі київські забудовники-олігархи – Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

Відповідно до цього рішення Київради один з дивом збережених куточків стародавнього Дніпра острів Галерний має бути забудований котеджами та розважальними центрами.

І це при тому, що дана територія ніяк не повинна забудовуватись, оскільки це земля водного фонду, водоохоронна зона, ліс, а також маса червонокнижних видів.

Крім цього, забудовники ще поклали око на сусіднє з островом урочище Покол, плануючи перетворити ліс, що тут росте, з рідкісними видами фауни і флори, на гламурний парк. Забудовники починають у стилі путінських «пропагандонів» поширювати брехливу інформацію, що на Поколі та на Галерному острові нібито немає нічого цінного в природному відношенні.

Щоб спростувати брехню забудовників, днями Київський еколого-культурний центр організував дослідження урочища Покол та Галерного острова.

Результати перевершили всі очікування. Ми тут знайшли багато рослин та тварин із Червоної книги України. Це орхідея коручка чемерниковидна, а також орлан-білохвіст, зелена ящірка, п'явка медична, райдужниця велика, поліксена, бджола-тесляр, сколія-гігант, жук-олень, вечірниця руда.

Крім того, тут багато нір бобрів, велику цінність представляє на Поколі старий заплавний ліс з вікових дерев чорної та білої тополі. На болотах повно водоплавних птахів, кричить бугайчик, літають хижі птахи.

Виходить, що урочище Покол - це справжнє диво дикої природи. Навіщо це все знищувати під гламурний парк? Що, в Києві недостатньо гламурних парків?

Гламуризація урочища Покол буде означати не тільки кричуще порушення природоохоронного законодавства, але й чергову втрату національного надбання.

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) разом із депутатом Київради Ксенією Семеновою для охорони цієї зеленої перлини планував створити тут пам’ятник природи, однак у січні 2023 року ТОВ «Галерна затока» звернулася до Київради з проханням не створювати цю заповідну зону.

Цікаво дізнатися, як ці дії забудовників узгоджуються з постійними заявами київської влади, що у Києві всі зелені зони перебувають під охороною?