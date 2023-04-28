7 фактів про програму "єВідновлення", які варто знати кожному власнику пошкодженого під час війни житла

Ольга Оніщук, керівниця програми "Правова безпека власності" Українського інституту майбутнього, засновниця волонтерського проєкту "Поверни своє"

Нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив алгоритм надання компенсації за пошкоджене внаслідок військової агресії росії житло з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення". Розробники програми планують розпочати її тестування в застосунку Дія вже 10 травня 2023 року, тож для потенційних користувачів послуги залишається не так багато часу для належної підготовки.

Розкажу про 7 важливих фактів про програму "єВідновлення", які варто знати кожному власнику пошкодженого під час війни житла.

Факт 1. Компенсація за знищене житло і за пошкоджені оселі буде здійснюватися за різними алгоритмами.

Якщо оселя була повністю знищена внаслідок військової агресії, діятимуть правила, передбачені так званим законом про компенсацію ( № 2923-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-IX#Text), який набере чинності 22 травня 2023 року. Коли ж йтиметься про пошкоджену нерухомість, яку можна відбувати шляхом поточного чи капітального ремонту, буде застосовуватися механізм "єВідновлення". Це, так би мовити, пілотний проєкт, орієнтований передусім на власників житла з некритичними пошкодженнями, які потребують державної допомоги для його відновлення вже зараз, аби якомога швидше зробити його придатним для життя: вставити вікна і двері, полагодити дах тощо.

Факт 2. Державна допомога надаватиметься виключно верифікованим власникам.

Обов’язковою умовою для програми "єВідновлення" є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Така опція буде актуальною для тих господарів нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року, скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ.

Перевірити, чи внесена інформація про житло до ДРРП, дуже просто. Принаймні авторизовані користувачі Дії можуть це зробити в кілька кліків. Скажімо, при подачі повідомлення про зруйноване майно через мобільний застосунок Дія інформація про зареєстрований об’єкт, який належить заявнику, має з’явитися автоматично. Якщо відомості про об’єкт (власне його адреса) не "підтягуються", а дані потрібно вносити вручну, вочевидь, потрібно звертатися до ЦНАПу чи нотаріуса для проведення відповідної реєстрації.

Ті, хто ще не пройшов автентифікацію в Дії, в будь-якому випадку мають авторизуватися, позаяк це ще одне обов’язкове правило для користувачів послуги "єВідновлення". Але це вже наступний факт.

Факт 3. Послуга "єВідновлення" буде доступною тільки користувачам Дії.

Якщо закон про компенсацію передбачає три різні формати участі постраждалих у процедурі отримання відшкодування (онлайн – через Дію, офлайн – через звернення до ЦНАПів, органів соціального захисту, нотаріусів, інституції, яка опікуватиметься питаннями використання житлових сертифікатів, а також опосередкована участь — через уповноваженого представника), то в урядовій програмі такий формат безальтернативний — тільки Дія.

Поясню на прикладі. Якщо власник житла, яке було знищено під час війни, перебуває за кордоном, він може довірити іншій особі (для цього потрібно оформити відповідну довіреність) проходити всі етапи на шляху до отримання компенсації. У випадку з відновленням пошкодженої нерухомості власнику, який перебуває за межами України, в будь-якому випадку доведеться авторизуватися в застосунку Дія і подати необхідну інформацію. При цьому він матиме можливість довірити проходження окремих процедур в рамках "єВідновлення" уповноваженому представнику: скажімо, відкривати банківський рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування компенсації або проходити процедуру внесення відомостей про право власності на пошкоджене житло до ДРРП.

Факт 4. Подавати інформаційне повідомлення про зруйноване внаслідок військової агресії росії нерухоме майно в Дію потрібно обов’язково.

Алгоритм отримання компенсації з використанням послуги "єВідновлення" передбачає обов’язкову подачу інформаційного повідомлення в Дію в порядку, який в України діє з весни минулого року. Тобто спершу власник пошкодженого житла має подати вказане повідомлення або обрати одне із них у разі, коли раніше їх було подано кілька, і тільки після цього проходити інші етапи: за потреби реєструвати нерухомість в ДРРП, відкривати відповідний банківський рахунок, формувати в застосунку Дія заяву про надання компенсації в рамках "єВідновлення" тощо.

Факт 5. Відновлювати можна тільки житло, яке знаходиться у відносно безпечному регіоні України.

Порядок, який регламентує процедуру надання компенсації за пошкоджену нерухомість, містить кілька важливих приписів щодо типів нерухомості, місця їхнього розташування та моменту руйнування.

Ключова умова для реалізації концепту "єВідновлення" цілком логічна і зрозуміла: пошкоджений об’єкт має знаходиться в регіоні, який не включений до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції. Як і загальне правило, яке пов’язує момент руйнування з початком повномасштабної військової агресії росії (з датою "24 лютого 2022 року"), що кореспондується із логікою закону про компенсацію. Тоді як деякі застереження щодо окремих категорії об’єктів нерухомого майна, які можна відновити в рамках урядової програми, потребують додаткового роз’яснення.

Згідно з затвердженим Кабміном алгоритмом компенсація надаватиметься за приватні будинки (їх типи деталізуються окремо) і квартири/житлові приміщення у багатоквартирному будинку у разі, коли місця загального користування не пошкоджені (!). Останній припис викликає певні занепокоєння, адже його можна трактувати буквально з точки зору практичного застосування. Наприклад, у багатоквартирному будинку вибуховою хвилею було пошкоджено всі вікна, зокрема і на сходових майданчиках між поверхами. Формально – місця загального користування зазнали руйнувань, хоча й не критичних. Тож, питання, чи зможуть власники пошкоджених квартир в такому будинку скористатися послугою "єВідновлення", — залишається відкритим?..

Факт 6. Кошти на відновлення матимуть цільове призначення і свій "строк придатності".

Компенсація в рамках цієї урядової програми надаватиметься для придбання будівельної продукції (перелік товарів визначений у Додатку 1 затвердженого Порядку) з метою виконання поточного чи капітального ремонту самостійно її отримувачем або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об’єкта становитиме – 500 тис грн.

Кошти будуть зараховуватися на спеціальний рахунок, з якого забороняється зняття готівки і перерахування коштів на інші рахунки, крім рахунків суб’єктів господарювання, які будуть задіяні у реалізації програми "єВідновлення". Ознайомитися з відповідним переліком підприємств, які надаватимуть цільову продукцію і послуги, можна буде на порталі Дія, такий список постійно оновлюватиметься.

Урядова програма містить й інші запобіжники від нецільового використання коштів. Скажімо, у разі повернення товару, відмови від виконання відповідних послуг та робіт забороняється повернення коштів готівкою або на інший рахунок отримувача компенсації, крім як на спеціальний рахунок для зарахування компенсації, з якого здійснювалась оплата. Однак, напевно, проконтролювати сумлінність дотримання цього правила на практиці буде досить складно.

Компенсаційні кошти матимуть свій "строк придатності" — рік з моменту їх зарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, — вважатимуться невикористаними.

Факт 7. Проведений самотужки ремонт на пошкодженому об’єкті може унеможливити використання послуги "єВідновлення".

Згідно із затвердженим алгоритмом надання компенсації однією з обов’язкових умов для її отримання є те, цитую "що на пошкодженому об’єкті не проведено ремонтні роботи". Формальний підхід до практичного застосування цього припису, вочевидь, може викликати неабияке соціальне обурення, позаяк випадки, коли власники самотужки і тільки частково полагодили свої зруйновані помешкання до настання холодів, будуть непоодинокими.

Зрозуміло, що автори цієї урядової програми чітко задекларували її ключову мету — надати компенсацію для відновлення житла, яке не було відремонтовано. Однак у цьому питанні все залежатиме від практики застосування програми "єВідновлення" компенсаційними комісіями.

Одна справа, коли при повторному обстеженні пошкодженого житла компенсаційна комісія встановить, що воно було повністю відновлено за рахунок міжнародної донорської допомоги чи волонтерських проєктів! У цьому випадку все справедливо: "дубльованих" відшкодувань для одних, коли інші — не отримали ніякої допомоги, бути не повинно! І зовсім інша — коли власники своїми силами частково відремонтували помешкання, скажімо, тільки полагодили покрівлю, а пошкоджені вікна забили фанерою і взагалі не відновлювали внутрішнє опорядження. Чи буде для господарів такого житла сам факт проведення ремонтних робіт обставиною, що унеможливить отримання коштів для відновлення інших пошкоджень, чи компенсаційні комісії фіксуватимуть часткові відновлювальні роботи і надаватимуть грошову допомогу для їх подальшого проведення?.. Таке питання сьогодні актуальне для багатьох українців і відповідь на нього потрібно шукати вже зараз, до старту компенсаційної кампанії.