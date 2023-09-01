Чи зможуть власники пошкодженого під час війни житла, які провели ремонт самотужки, отримати компенсацію?

Ольга Оніщук, керівниця програми "Правова безпека власності" Українського інституту майбутнього, засновниця волонтерського проєкту "Поверни своє"

Відповідь на це питання вже зараз однозначно ствердна: так, зможуть, єдине питання — коли?..

Річ у тім, що урядовці вже затвердили загальний алгоритм відшкодування для цієї категорії постраждалих внаслідок військової агресії росії, однак передбачили відкладальну умову для його запуску — механізм запрацює після внесення відповідних змін до «компенсаційного» закону (Закону України № 2923-IX) .

Нагадаю, що процедура надання компенсації за пошкоджене житло в межах державної програми «єВідновлення» стартувала в середині травня 2023 року. Вона передбачала, що власник житла, який відновив свою пошкоджену нерухомість власним коштом, міг розраховувати на допомогу від держави лише у випадку, коли ремонтні роботи були виконані не в повному обсязі. Іншими словами, такий постраждалий міг отримати гроші (до 200 тис. грн) для придбання будівельної продукції або виконання відновлювальних робіт тільки щодо тієї частини пошкоджень, які не були усунуті ним самотужки. Відшкодування за витрачені на ремонт власні кошти господар оселі одержати не міг.

Такий підхід був точно не справедливим щодо тих власників, які не могли чекати на запуск компенсаційної програми та були змушені відновлювати свої оселі самотужки. Відомо, що багато людей ще минулого року почали ремонтувати своє житло власним коштом, аби попередити подальші руйнування перед настанням холодів і мати змогу «пережити» зиму. Тому зміну правил надання відшкодування за руйнування можна тільки вітати!

Майбутній компенсаційний механізм планують реалізувати на рівні порядку, який регламентує питання надання державної допомоги для ремонту пошкодженого житла в межах програми «єВідновлення». Відповідні зміни були передбачені урядовою постановою №858, основні положення якої набудуть чинності вже 15 вересня 2023 року, за винятком норм про відшкодування за виконані ремонтні роботи: вони мають запрацювати після внесення змін до так званого компенсаційного закону. Звісно, ця нормотворча техніка викликає певні питання, адже спершу передбачити можливість отримання відшкодування за проведений самотужки ремонт мали б на законодавчому рівні і тільки потім — на підзаконному, а не навпаки. Втім такий нормативний крок — це позитивний сигнал для постраждалих, який свідчить про готовність держави до подальшого удосконалення національного компенсаційного механізму і розширення його функціоналу.

Чи можливо було запустити такий процес відшкодування без внесення законодавчих змін?.. Напевно, ні, адже попри те, що Закон України № 2923-IX не регламентує порядок надання компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомості (всі ці процедурні питання законодавці доручили врегульовувати Кабінету Міністрів України), він чітко визначає, в якому вигляді надається компенсація за пошкоджене житло — шляхом виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення (у тому числі розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт) та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт (частина 1 статті 10 Закону). Тож без внесення законодавчих змін запустити такий процес відшкодування не можливо.

Розкажу про головні новації майбутнього механізму компенсації за проведений ремонт, які вже відомі.

Новація 1. Запроваджується новий вид компенсації — за придбання будівельної продукції та виконання поточного чи капітального ремонту на об’єкті нерухомого майна за власні кошти заявника. Перерахування коштів буде здійснюватися АТ “Ощадбанк” на поточний рахунок отримувача компенсації, відкритий у будь-якому банку. Тобто йдеться про «живі» гроші, які не матимуть жодного цільового призначення, ці кошти постраждалий може використовувати на власний розсуд.

Новація 2. Якщо відновлювальні роботи власним коштом постраждалого були проведені лише частково, він матиме право подати дві окремі заяви — про надання компенсації за виконаний ремонт та про надання компенсації для проведення ремонту щодо тієї частини робіт, яка ще не була виконана.

Новація 3. Алгоритм розрахунку компенсації за виконаний ремонт передбачатиме 5 етапів. Компенсаційні комісії на місцях будуть здійснювати його в наступній послідовності.

По-перше, перевірятимуть наявність в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) відповідного інформаційного повідомлення.

По-друге, визначатимуть обсяг пошкоджень житла за даними інформаційного повідомлення та/або акта комісійного обстеження/ звіту з технічного обстеження.

По-третє, проводитимуть у присутності власника або одного із співвласників, або їх представника огляд пошкодженого об’єкта.

По-четверте, здійснюватимуть фотофіксацію проведених заявником ремонтних робіт.

По-п’яте, будуть заповнювати чек-лист з урахуванням обсягів пошкоджень, зафіксованих у відповідному акті або технічному звіті, та проведених ремонтних робіт, встановлених під час огляду.

Новація 4. Отримувач компенсації матиме право надати комісії під час огляду житла пояснення та документи, які, на його думку, підтверджують проведення ремонтних робіт. При цьому неподання таких документів, як декларується у затвердженому алгоритмі, не може бути підставою для відмови в наданні компенсації за проведений ремонт. Також встановлюється, що компенсаційна комісія не має право вимагати надання зазначених документів.

Новація 5. Комісія прийматиме рішення про відмову в наданні компенсації за виконаний ремонт у разі відсутності інформаційних повідомлень від заявника з доданими фотоматеріалами (!) та акта комісійного обстеження, та/або звіту з технічного обстеження. Іншими словами, без наявності інформаційного повідомлення з фотографіями руйнувань, а також відповідних документів, які підтверджують факт та обсяги пошкодження житла внаслідок військової агресії росії, розраховувати на відшкодування постраждалі, вочевидь, не зможуть.

Новація 6. Компенсація не надаватиметься за роботи і будівельну продукцію, щодо яких заявник отримав грошову чи матеріальну допомогу для відновлення від громадських чи міжнародних організацій (зокрема благодійних), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Відповідні факти перевірятиме компенсаційна комісія.

Що робити власникам пошкодженого житла, які відремонтували його власним коштом, вже зараз?

З огляду на вже визначені компенсаційні правила, рекомендую господарям нерухомості подбати про внесення інформаційного повідомлення про пошкоджене майно (якщо це не було зроблено раніше) до РПЗМ, додавши фотоматеріали руйнувань.

Подати таке інформаційне повідомлення, нагадаю, можна двома способами. Онлайн – через мобільний застосунок “Дія” або через портал державних послуг “Дія”, або офлайн — через найближчий Центр надання адміністративних послуг, або звернутися до нотаріуса.

Крім того варто зібрати документи (товарні чеки, акти виконаних ремонтних робіт тощо), які підтверджують використання власних коштів для відновлення пошкодженої оселі. А також за можливості провести фотофіксацію всіх виконаних робіт на пошкодженому об’єкті. Хоча такі підтверджуючі документи і матеріали не є обов’язковими, їх наявність може суттєво спростити процес отримання відшкодування в майбутньому.