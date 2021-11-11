Как Евросоюз борется с мусором

Андрей Малёваный, экс-глава Государственной экологической инспекции



Предотвращение, повторное использование, рециклинг и ответственность производителя помогли Европе избавиться от лишних отходов

Украина буквально захлебывается в продуцируемых отходах. В среднем на человека приходится 250-300 килограммов мусора. 93% мусора вывозят на свалки и полигоны, более 2% сжигают, а 4,5% идет на переработку. Год за годом территория страны превращается в огромную свалку и, если ничего не делать, то уже завтра нас ожидает масштабная экологическая катастрофа.

Изменить ситуацию помогут апробированные практики управления отходами, уже действующие в Евросоюзе и демонстрирующие там положительные результаты. Они носят сложный высококомплексный характер и охватывают инфраструктурные, управленческие, финансовые и социокультурные компоненты.

В основе системы находится иерархия управления отходами, которую можно представить в виде перевернутой пирамиды. На верхней ступени – предупреждение их образования. В каждой из стран ЕС действуют свои программы по предотвращению образования различных видов мусора, ориентированных на домохозяйства, муниципалитеты, сельское хозяйство, добывающую промышленность. Большинство касается пищевых отходов, упаковки, батареек и т.п.

В Великобритании реализуется проект по распространению биоразлагаемых упаковочных материалов. В него вовлечены все крупные торговые сети. В бельгийской Фландрии развиваются центры повторного использования, которые собирают, сортируют, ремонтируют и снова продают подержанные вещи – от одежды до бытовой техники. В Венгрии практикуется повторное использование стройматериалов и обмен ими между строительными фирмами.

Следующая позиция в иерархии управления отходами – повторное использование. Продукты и компоненты, не ставшие отходами, снова используют для той же цели, с которой они созданы. Это чаще касается автозапчастей, мебели, бытовой техники, компьютеров, одежды и т.д. Для сбора всех этих предметов создают специальные центры, где они обновляются и дают новую жизнь.

Рециклинг – третье место в иерархии управления отходами стран ЕС. Это переработка отходов в другие продукты, которые можно использовать в различных сферах жизнедеятельности. В Скандинавских странах рециклингу подвергается около половины отходов, в Германии – две трети, во Франции – более 40%. И с течением времени европейские страны наращивают показатели.

В Швеции отлично себя зарекомендовали так называемые рециклинговые центры, принимающие объемные и опасные отходы. Отдельно действуют около 6 тыс. рециклинговых станций, специализирующихся на переработке упаковки. В Германии 68% бумаги, 94% стекла и 45% стали производится благодаря вторичной переработке материалов. Только благодаря рециклингу пластиковых бутылок экономится столько энергии, что ею можно снабжать Берлин до 130 дней.

Сортировка мусора – необходимая предпосылка рециклинга. В настоящее время в ЕС его сортируют по меньшей мере на четыре фракции (стекло, бумага, металл, пластик), а часто добавляют еще и контейнеры для биоразлагаемых отходов и мусора, не подпадающего не под одну категорию.

Отдельным видом рециклинга считается компостирование, когда биорганические остатки превращаются в гумусообразное вещество. В итальянском Пьемонте успехом пользуется программа "Домашнее компостирование": местные коммуны обеспечивают домохозяйства специальным оборудованием, а качество компостирования контролируют эковолонтеры. Этот проект позволил значительно сократить плату за вывоз домашних отходов.

Хлам, не подлежащий рециклингу, направляется на мусоросжигательные заводы, действующие по принципу "отходы – в энергию". В настоящее время 28% твердых бытовых отходов Евросоюза исчезают в печах и обеспечивают миллионы людей теплом и светом. Особенно этим славятся страны Скандинавии, где около 60% мусора сжигают. Швеция, где эта индустрия на очень высоком уровне, даже вынуждена ежегодно импортировать 1,5 млн тонн мусора, так как своего сырья не хватает.

Наконец, последняя цепочка в иерархии управления отходами ЕС – это захоронение в специально оборудованных местах. Причем государственная политика направлена ​​на минимизацию этой доли. Туда вывозят лишь некоторые виды хлама с условием, что на определенном этапе полигоны твердых бытовых отходов будут закрыты, а окружающая экосистема восстановлена. Германия, например, уже закрыла более половины из своих 300 свалок, в Швеции захоронению подлежит лишь 0,4% хлама, в Финляндии – 1%, в Дании – 0,9%.

Важным элементом комплексной системы управления отходами ЕС является расширенная ответственность производителя. Различные ее вариации начали развиваться с начала 90-х годов прошлого столетия. В Германии революционным стал закон об упаковке 1991 года, впервые перенесший ответственность за ее сбор и утилизацию на производителей, импортеров и дистрибьюторов товаров.

Тогда же возникла компания Der Grüne Punkt, положившая начало так называемой дуальной системе утилизации мусора. Производители платят лицензионный сбор, в который заложены затраты на вывоз, сортировку и переработку упаковки. Знак участия компании в этой программе – зеленая точка, по которой маркируют товар. Деньги от лицензионного сбора поступают фирмам, которые вывозят и утилизируют хлам. Жители в таком случае ничего не платят, потому что вся финансовая нагрузка ложится на производителя. "Зеленая точка" уже давно вышла за пределы Германии и зарегистрирована в качестве торговой марки в 170 странах мира.

Расширенная ответственность производителя присуща почти всем странам ЕС. Одна из наиболее эффективных – в Австрии, где она охватывает не только упаковку, но и б/у авто, батарейки и отходы электрооборудования. В результате 90% упаковок собирается и перерабатывается, сеть перерабатывающих центров насчитывает 1200 единиц. У производителей есть два варианта – самостоятельно настроить собственный сбор отходов упаковки или подписать договор с организацией ОРВВ, которая берет это на себя. В свою очередь, она сотрудничает с муниципалитетами, используя их инфраструктуру (мусорные контейнеры, муниципальные центры сбора отходов, сортировочные станции).

Таким образом, в Европе эффективно объединили усилия государства и частного сектора ради очищения окружающей среды от мусора. Одновременно применили жесткие штрафы для нарушителей, без которых система управления отходами вряд ли функционировала бы эффективно. В Германии они варьируются от 120 евро за выброшенный окурок до 25 тыс. евро за незаконное захоронение строительного мусора.

И все это происходит на фоне развития инфраструктуры по сортировке и переработке отходов. Ибо никакие благие намерения не реализуются, если катастрофически не хватает мусоросжигательных заводов, сортировочных станций и точек раздельного сбора мусора.

В том, что положительные изменения возможны, убеждает нас опыт соседей. В Польше, в 1998 году была ситуация похожая на украинскую – 98% отходов вывозили на полигоны. В настоящее время рециклинг и сжигание охватывают 58% от общих объемов мусора, продуцируемого страной.

Десятилетиями система управления отходами в странах Евросоюза развивалась и совершенствовалась. Теперь Украина готова заимствовать ее – в парламенте ко второму чтению готовится законопроект 2207-1-д "Об управлении отходами", который базируется на богатом опыте европейских государств. Его принятие может стать поворотным пунктом в разрешении мусорного кризиса.