Как уничтожают окружающую среду ради песка?

Андрей Малёваный, глава Государственной экологической инспекции



Государство взяло курс на обуздание нелегалов, эксплуатирующих недра

Недавно представители ООН потрясли мир новостью. На планете заканчивается важнейший для людей ресурс – песок. По оценкам организации, только на производство цемента ежегодно используют 8 млрд. тонн песка. Опустынивание определенных регионов из-за изменения климата вряд ли поможет, потому что песок пустынь непригоден для строительства.

ООН указывает на существование так называемых "песчаных мафий" в некоторых странах Африки и Азии, которые безжалостно нелегально добывают песок, наживая на нем миллиарды. Активистов, которые пытаются остановить эту вакханалию, просто убивают, чтобы заставить замолчать.

К сожалению, Украина среди стран, где нелегальная добыча песка процветает. В 2020 году Госэкоинспекция рассчитала 800 млн. грн убытков, которые нанесла экологии добыча недр. Это добычи песка, гравия, янтаря и др. В этом году таких убытков начислено 20,7 млн. грн. То есть ежедневно нелегальные эксплуататоры недр в среднем вредят окружающей среде на сумму 130 тыс. грн.

От законных добытчиков нелегалы ​​отличаются тем, что у них отсутствует соответствующее разрешение от Госгеонедр, которое выдается по результатам аукционов по продаже участков для добывающей деятельности. Средства от спецразрешений и рентной платы поступают в бюджет и могут быть направлены на устранение негативных для окружающей среды последствий добычи. Кроме того, каждое предприятие, работающее легально, получает заключение по оценке воздействия на окружающую среду. Так государство отслеживает и минимизирует вред от эксплуатации недр.

Конечно, в случае самовольной добычи песка об этом речь не идет. Мощные земснаряды, работающие на "песчаную мафию", создают чрезвычайные экологические угрозы. Во-первых, они ускоряют обмеление рек, в частности, Днепра. И это в условиях, когда за десятилетие у нас исчезает до 5 тыс. водоемов! Во-вторых, нелегалы ​​своей деятельностью снижают уровень подземных вод. В результате у людей исчезает вода в колодцах и пригодных к употреблению водных ресурсов становится все меньше. В-третьих, убивают живые организмы, ведущие донный образ жизни (например, личинки и мальки рыб). А если работы проводят на глубине до 2-2,5 м, то уничтожают заросли водяной растительности.

Кроме того, изменение ландшафта дна в результате незаконной добычи песка формирует так называемые застойные зоны, где водным жителям не хватает кислорода, а качество воды существенно снижается.

Чаще всего ГЭИ фиксирует случаи просрочки разрешений на спец. недрапользование. То есть добытчики песка, таким образом, экономят свои средства, оставаясь "в тени" и не оплачивая ничего государству.

Деструктивную для экологии роль играют не только крупные предприятия, которые черпают песок у водоемов, но и единоличники. Так, в Киевской области наибольшую угрозу в сфере недропользования составляют садовые товарищества и физлица. Они массово добывают песок для личных нужд.

Государственная экологическая инспекция делает все возможное, чтобы выявить песчаных нелегалов и заставить их компенсировать вред окружающей среде. Но есть ряд объективных препятствий. Самое большое – это постоянные недопуски инспекторов на проверки со стороны владельцев предприятий. 765 гривен штрафа за такой поступок вряд ли кого испугает. Поэтому с нетерпением ждем принятия законопроекта 3091 "О государственном экологическом контроле", который увеличит штрафные санкции до 1,8 миллиона рублей. К тому же он наконец-то разделит функции ГЭИ и Госгеонедр, оставив за нами вопросы экологии, а за Госслужбой геологии – вопрос недропользования.

Чтобы снизить объемы "теневой" добычи песка, нужно срочно повышать штрафы. Потому что сегодня они составляют лишь 1700-3400 гривен для граждан и 3400-5100 гривен для должностных лиц. Очевидно, что для дельцов, которые зарабатывают на песке миллионы, это не может быть сдерживающим фактором.

Недавно парламент принял законопроект 3576, который усиливает ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения в крупном размере и особо крупном размере (если стоимость добытых ископаемых в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан). Когда закон вступит в силу, нарушителей будут наказывать штрафом в размере 8,5 – 13,6 тысяч грн или ограничением свободы на срок до трех лет.

Важно, что проблема незаконной эксплуатации недр сегодня находится в поле зрения первых лиц государства. На Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология", в котором приняли участие Президент Украины, топ-чиновники и политики, вопросы устойчивого использования недр вынесли отдельной темой обсуждения. Глава государства, в частности, заявил о проведении аудита всех недр, их пользователей и отмены незаконно полученных разрешений. Уже разработан новый Кодекс о недрах, где приоритетом определена экологизация и внедрение энергоэффективных технологий.

Вместе с цифровизацией отрасли это позволит, в том числе навести порядок с добычей песка, выявить нелегалов, заставить их прекратить свою незаконную деятельность и позаботиться, в первую очередь, о безопасности окружающей среды.

