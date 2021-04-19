Как очистить страну от контрафактного топлива?

Андрей Малёваный, глава Государственной экологической инспекции

В 2021 году у ГЭИ будет больше возможностей для контроля качества АЗС

Нелегальный рынок топлива – это огромная проблема, которая несет в себе ряд угроз. И не только потому, что госбюджет недополучает средства, которые затем могли бы направить на социальные нужды. Контрафактное топливо разрушает автотранспорт потребителей, "выбрасывает" в воздух опасные соединения, на "левых" АЗС никто не беспокоится о безопасности труда.

Всего за год от передвижных источников загрязнения воздуха (а это преимущественно автомобили) на каждого украинца приходится до 40 кг выбросов вредных веществ. Это оксид углерода, диоксид азота, неметановые летучие органические соединения, сажа.

В отличие от Европы, в Украине нет жестких экологических автомобильных стандартов, а некачественное топливо еще больше углубляет негативные последствия для окружающей среды.

В арсенале своих полномочий Государственная экологическая инспекция имеет функцию рыночного надзора. Мы проверяем АЗС и следим, чтобы горюче-смазочные материалы, которые они реализуют, соответствовали нормам.

Только за прошлый год ГЭИ провела 848 проверок характеристик продукции на автозаправочных станциях и приняла около тысячи решений о приведении продукции установленным требованиям. Нарушителей оштрафовали на 7,5 млн. грн.

К сожалению, пришлось ограничиться лишь документальными проверками, поскольку Инспекция не имела надлежащего финансирования для лабораторных исследований. Сегодня, получив соответствующие средства, можем себе это позволить. Уже началась процедура закупки такой услуги, поскольку собственные лаборатории ГЭИ технически не могут проводить исследования топлива. То есть рыночный надзор в этом году будет более эффективным и результативным.

Тем более, что правительство ставит перед ГЭИ амбициозные задачи. Так, премьер-министр поручил создать на уровне каждой области группы для борьбы с нелегальным рынком нефтепродуктов. В них вошли представители ГСЧС, Гоструда, Госпродпотребслужбы, ГФС и, конечно, Госэкоинспекции.

Кроме того, в мае вступит в силу Технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобилей, коммунально-бытовому потреблению и промышленным целям. Он обязывает Госэкоинспекцию осуществлять технический контроль его качества. В прошлом году количество потребленного автомобильного газа превысило потребление бензина. Между тем, большинство его экспортируется из России и качество этого топлива вызывает много вопросов. В частности, некоторые эксперты указывают, что сжиженный газ, который продают на АЗС, не предназначен для автомобилей и потенциально может быть опасным. К тому же условия реализации часто не соответствуют никаким нормам. Рано или поздно это может привести к масштабной трагедии с человеческими жертвами.

Чтобы избежать такого пессимистического сценария, ГЭИ в 2021 году приложит все усилия, чтобы рынок торговли нефтепродуктами и сжиженным газом стал цивилизованным, конкурентным и безопасным. А главное, чтобы каждый потребитель выбирал не подпольные точки торговли некачественным топливом, а сертифицированных продавцов, которые отвечают за свой товар.