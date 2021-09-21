Пять изменений экологического контроля в Украине

Андрей Малёваный, глава Государственной экологической инспекции

Больше проверок, диджитализация и борьба с промышленными гигантами – с какими вызовами сталкивается Госэкоинспекция

Когда больше года назад я возглавил Государственную экологическую инспекцию Украины, то был поражен общим пессимизмом. Мол, улучшить ее работу практически невозможно, она не поддается реформированию, а эффективность ее стремительно падает. Но был уверен, что, несмотря на всеобщий скепсис, удастся достичь положительных результатов. Вместе с командой взяли курс на постепенную системную трансформацию ГЭИ, что охватывает все структурные элементы и все сферы деятельности.

И сегодня нам есть что рассказать, хотя, понятно, что проблем и вызовов меньше не стало. Большинство из них обусловлены ​​объективными факторами, на которые Инспекция пока не имеет прямого влияния: несовершенное законодательство, низкие штрафы для нарушителей, мизерные зарплаты сотрудников, недостаточно модернизированная материально-техническая база. Но мы верим, что "дорогу осилит идущий", поэтому движемся в выбранном направлении!

Сейчас есть по крайней мере пять четких индикаторов в работе Государственной экологической инспекции, о которых стоит и важно говорить.

Первый – это проверки соблюдения экологического законодательства предприятиями. В этом, собственно, и заключается одна из основных функций ГЭИ. Итак, за первое полугодие 2021 их было проведено на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это колоссальный прирост, даже если учитывать "ковидные" ограничения.

Так же на 26% возросло количество составленных админпротоколов. То есть проверки проходили не "в холостую", а имели следствием выявления конкретных нарушений, за которые наступила ответственность.

К тому же, мы системно отслеживаем проблемные точки в экологии нашего государства и инициируем перед Правительством проведения мер контроля по этим направлениям. Это, в частности проверки:

- крупнейших загрязнителей водных ресурсов, так как только слепой не замечает, какими темпами мелеют речки, как некоторые из них вообще пересыхают и исчезают с поверхности Земли;

- предприятий, осуществляющих обращение с медицинскими отходами, которые вместе с тем, часто "имитируют" утилизацию, отгружая опасный хлам на свалки или в лесополосы;

- полигонов твердых бытовых отходов, большинство из которых уже отжили свой век и требуют закрытия;

- АЗС и мини-НПЗ, где, в том числе, торгуют контрафактным топливом, которое убивает окружающую среду и наше здоровье;

- агрофирмы, которые бесконтрольно применяют агрохимикаты и пестициды, загрязняя почвы, водные объекты и подземные источники.

К сожалению, во время этих проверок зафиксированы и печальные рекорды вреда для окружающей среды. Так, ГП "Кривбассшахтозакрытие" должен заплатить 5.6 млн. грн. за вред окружающей среде, ПОУГ "Красиловское" (Хмельницкая область) – 1.3 млн. и т.д.

ГЭИ удалось попасть на предприятия, куда ранее инспекторов системно недопускали. Эта практика достаточно распространена, потому ничем не грозит нарушителям, кроме денежного штрафа (765 гривен). Но все же мы проверили Дарницкую ТЭЦ в Киеве, Бурштынскую ТЭС на Прикарпатье и Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Второй индикатор изменений в деятельности Госэкоинспекции – это приоритетное внимание к промышленному загрязнению. Мы стали первым центральным органом исполнительной власти, который создал отдельное мощное подразделение центрального аппарата за пределами столицы – Офис в Кривом Роге. Логика была проста – в Кривбассе сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия, сам регион экологически депрессивный и требует отдельного внимания. Поэтому Офис ГЭИ в Кривом Роге осуществляет постоянный, ежедневный оперативный контроль состояния окружающей среды. Там работает лаборатория для контроля выбросов загрязняющих веществ в воздух, поверхностных и обратных вод, загрязнения почв.

Благодаря концентрации внимания на промышленном загрязнении Инспекция стала модератором в решении одной из крупнейших экологических проблем Днепропетровщины – загрязнение реки Ингулец из-за ненадлежащей эксплуатации пруда-накопителя сточных вод балки Свистунова. Есть вопиющие факты нарушения технологического процесса со стороны ГП "Кривбассшахтозакрытие", которое опасные воды без их отстаивания и очистки сбрасывает в реки.

Сейчас идет работа над принятием Плана управления шахтными водами Кривбасса. Необходимо как можно быстрее достичь договоренностей между всеми участниками процесса, ведь откладывание проблемы в "долгий ящик" может привести к экологической катастрофе.

Третий индикатор - диджитализация ГЭИ. Уже проходит проведение государственных закупок для создания системы "Экологический инспектор". Этот инструмент позволит в электронном виде осуществлять регистрацию обращений граждан о проведении проверки, подготовку и регистрацию приказов о внеплановых и плановых проверках, формирование унифицированного акта по результатам проверки, аналитических и статистических отчетов для публикации в открытом доступе и т.п.

Большая часть процессов будет автоматизирована. Например, планы проверок предприятий система будет формировать самостоятельно, основываясь на ступенях риска деятельности предприятия для окружающей среды.

Кроме того, систему "Экологический инспектор" интегрируют с рядом реестров, такие как Единый реестр по оценке воздействия на окружающую среду и Реестр предприятий загрязнителей. Это нужно для быстрого получения данных нашими специалистами.

Основная цель диджитализации – повысить производительность труда работников ГЭИ и снизить коррупционные риски.

Следующий шаг по диджитализаци – нагрудные видеорегистраторы для инспекторов. Планируем запуск уже в ближайшие дни.

Четвертый индикатор преобразований – применение новых технологий в работе ГЭИ. В конце 2020 года Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытания космических средств и Государственной экологической академией. На базе академии создан Центр стратегических экологических исследований и аэрокосмического мониторинга. Сюда поступают фото земной поверхности и тут же обрабатываются специалистами. В случае обнаружения на снимках вырубок зеленых насаждений, несанкционированного складирования мусора, загрязнение вод с судов и т.п., фото передают в работу Госэкоинспекции. Это не только позволяет отследить динамику процессов, но и оперативно реагировать на случаи противоправных действий.

Пятый индикатор трансформации Инспекции – это ее открытость. Времена, когда работа госучреждения скрывалась от общества, давно прошли. Я и мои подчиненные всегда открыты для СМИ и общественности, предоставляя информацию и экспертизу по вопросам экологического надзора и контроля. Как председатель ГЭИ не приемлю кабинетный стиль работы и всегда стараюсь быть на месте событий. Кроме пребывания в Кривом Роге, что стало правилом, провожу до сотни выездов на проблемные объекты.

Итак, Государственная экологическая инспекция может работать эффективнее!

Надеюсь, после принятия парламентом во втором чтении рамочного законопроекта 3091 "О государственном экологическом контроле" у нас для этого больше средств и возможностей.