Кривой Рог: борьба за лучшую окружающую среду продолжается

Андрей Малёваный, глава Государственной экологической инспекции



ГЭИ сегодня – главный двигатель оздоровления экологически депрессивных промышленных регионов

Уже полгода в Кривом Роге работает Офис Государственной экологической инспекции Украины, специализирующийся на промышленном загрязнении. Туда переехала часть центрального аппарата инспекции, обновляем материально-техническое обеспечение. Уже закупили оборудование для контроля выбросов в воздух, загрязнения поверхностных и сточных вод.

Цель – вернуть людям право на чистую окружающую среду в этом экологически депрессивном регионе. Ведь именно там расположены предприятия, занимающие видное место в рейтинге ТОП-100 загрязнителей Минприроды. Это ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Северный, Южный, Ингулецкий и Центральный ГОКи, ЗАО "Сухая Балка", ОАО "Криворожский железорудный комбинат" и другие.

Не надо быть большими экологами, чтобы убедиться, что в Кривом Роге большие проблемы с окружающей средой. Достаточно вдохнуть его воздух, попробовать местную воду или увидеть специфический цвет снега зимой. Между тем, люди, которые здесь живут, не должны находиться в режиме экологического апартеида, замкнутые во вредных условиях существования, разрушающих их здоровье.

Конечно, проблемы Кривого Рога, Кривбасса и всего промышленного юго-востока не решишь за год или два, потому что накапливались они веками. Но надо начинать экологически обновлять этот регион, если не хотим, чтобы за 50-100 лет он превратился в марсианский безлюдный пейзаж.

ГЭИ сегодня уделяет ему пристальное внимание. Инспекция в первую очередь сконцентрирована на проверках промышленных гигантов. Их мощности создавались в советское время и поэтому требуют немедленной модернизации. Контроль со стороны ГЭИ помогает владельцам и топ-менеджерам осознать этот факт и осуществить реальные шаги в направлении обновления.

Так, в этом году, на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" инспекция выявила факт загрязнения атмосферного воздуха и рассчитала более 15 миллионов гривен убытков окружающей среде. В прошлом году за сверхнормативные выбросы предприятие также добровольно уплатило более 11 миллионов гривен убытков. На ГП "Кривбассшахтозакрытие" выяснили, что предприятие осуществило незаконный сброс грязных вод в реку Ингулец, с которой люди берут воду. Мы обратились в суд, который обязал предприятие выплатить 2,5 миллиона гривен убытков. На Ингулецком ГОКе зафиксировали невыполнение условий разрешения на выбросы, на спецводопользование, осуществление производственной деятельности с нарушением вывода оценки воздействия на окружающую среду, нарушение правил обращения с отходами.

Это лишь малая часть того, что Госэкоинспекция делает в промышленном Кривбассе ради исправления там критической экологической ситуации.

За 5 месяцев 2021 года Инспекция Приднепровского округа, промышленным центром которого является Кривой Рог, стала лидером по количеству составленных админпротоколов в сфере управления отходами. Слишком часто предприятия, деятельность которых связана с обращением с отходами, не соблюдают действующее законодательство. И наша задача – минимизировать количество таких случаев.

Одна из последних инициатив – это координирование проекта по решению проблемы сброса излишков обратных (шахтных) вод. Здесь происходит настоящая катастрофа, потому что по нашим меркам концентрации хлоридов и сульфатов в р. Ингулец превышают предельно допустимые нормы (до 1000-2000 мг / л хлоридов при норме 350 мг / л). Высокоминерализованные воды убивают все живое не только в Ингульце, но и в Днепре, куда эта река впадает. А люди, между тем, оттуда используют водные ресурсы для потребления и ведения сельского хозяйства. То есть вредная вода наносит сразу три мощных удара – по здоровью населения, по урожайности и по качеству почв, которые становятся засоленными.

Сейчас совместно с центральной и местной властью, с представителями бизнеса разработали ряд предложений для решения проблемы. В частности, следует провести комплексное исследование пруда-накопителя балки Свистунова, а также негативного воздействия предприятий-загрязнителей на состояние реки Ингулец. ГЭИ, как модератор процесса, обобщит все предложения и сформирует дорожную карту мер для оздоровления водной системы Кривого Рога.

Все это только начало наращивания усилий Госэкоинспекции по спасению миллионов людей, проживающих в промышленных регионах и не имеющих доступа к чистой окружающей среде. И в этой борьбе мы рассчитываем на поддержку всех ветвей власти, на понимание предпринимателей, на неравнодушие граждан, которые могут стать нашими общественными инспекторами и помочь изменить экологию в лучшую сторону.