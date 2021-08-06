Животный мир, который исчезает

Андрей Малёваный, глава Государственной экологической инспекции



Что делать, чтобы остановить депопуляцию украинской фауны

687 видов животных планируется включить в обновленную Красную книгу Украины. Это на 20% больше, чем в ее предыдущей редакции! Такую печальную тенденцию имеем с начала 90-х годов: многообразие животного мира уменьшается и все больше представителей фауны нуждаются в защите от полного уничтожения. На грани вымирания сегодня бурые медведи, рыси, лесные коты, лоси, горностаи и многие другие животные.

Главная причина – это деятельность человека во всех ее проявлениях. Вырубаются леса и распахиваются поля и степи, которые являются средой обитания для многих представителей фауны. Процветает браконьерство – в 2020 году 62% от всех нарушений законодательства об окружающей среде, выявленных ГЭИ, составляли именно случаи незаконной охоты. Вклад в деградацию животного мира делают и глобальные климатические изменения. Даже виды, которые быстро адаптируются, не успевают к ним приспособиться и поэтому погибают.

При таких угрозах чрезвычайно важно создать действенную и эффективную систему защиты животного мира. И Государственная экологическая инспекция в пределах собственных полномочий прилагает к этому максимум усилий. В функции ГЭИ входит контроль использования и воспроизведения видов животных, занесенных в Красную книгу, а также того, как содержатся животные в неволе, как осуществляется их вывоз и ввоз, соблюдаются ли охотниками правила охоты.

На почти тысячу проверок, которые в прошлом году осуществила Инспекция в сфере животного мира, приходится около 2000 составленных протоколов об админнарушении и 3,5 млн. грн. убытков, причиненных окружающей среде нарушителями. А в первом полугодии за нарушения в этой сфере уже составлено более 700 админпротоколов.

Мы понимаем, что защита животных сегодня недостаточно регулируется нормативно-правовыми актами. И поэтому выступаем с инициативами по его совершенствованию. Так, например, ГЭИ разработала изменения в Порядок содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полувольных условиях. Они уже заработали и теперь владельцы в течение суток обязаны сообщить Госэкоинспекции о получении диких животных в собственность. Так же следует информировать об их гибели или исчезновения. А самое важное – Инспекция получила право изымать животных, если они содержатся ненадлежащим образом, и передавать их в зоопарки и центры реабилитации.

Борьба с браконьерством, которая является одним из магистральных направлений работы ГЭИ, наталкивается на ряд препятствий. И главное из них – это слишком низкие штрафы. За незаконное содержание диких животных в неволе – максимум 1700 грн., за нарушение правил использования объектов животного мира – 340 грн., за нарушение правил охоты – до 1020 грн., в случае рецидива – до 2040 грн. Максимальная санкция предусмотрена Уголовным кодексом – 3 года лишения свободы, но она практически никогда не применяется.

Убытки за уничтожение животных отнюдь не компенсируют ущерба, причиненного окружающей среде. Например, за убитую редкую в Украине рысь браконьер заплатит только 20 тыс. грн.

А еще браконьеры часто лучше оснащены и более мобильны, чем инспекторы. Нужна последовательная модернизация материально-технической базы ГЭИ. Чтобы вездеходы, лодки, тепловизоры, дроны и другие средства контроля всегда находились под рукой, и их можно было использовать в любой момент.

Лесоохотничьи хозяйства в теории должны оберегать животный мир, но на самом деле нередко бывает наоборот. Работники заинтересованы, чтобы как можно больше охотников побывало в их лесах, потому что тогда лесхозы получат больше от покупки отстрелочной карточки для охоты.

Чтобы изменить эту парадоксальную ситуацию, надо немедленно привлекать Госэкоинспекцию к согласованию проектов лимитов на охотничий отлов животных и учету их количества (таксации).

Есть проблемы и во время проверок инспекцией дельфинариев, которые часто являются местом безжалостной эксплуатации животных. К тому же почти все они нарушают закон, так как содержат дельфинов в среде, где отсутствует естественная морская вода. Сейчас унифицированный акт, который составляется инспекторами при проверке, не содержит ссылки на Правила и нормы содержания дельфинов в условиях неволи. Это позволяет нарушителям избегать ответственности.

Таким образом, защита животного мира Украины является одной из приоритетных задач экологического контроля. Но важно усилить его эффективность, увеличив штрафы, предоставив ГЭИ дополнительные полномочия и модернизировав ее материально-техническую базу. Важно осознавать, что биоразнообразие – это неотъемлемая составляющая лучшей экологии, а, следовательно, и лучшего качества жизни людей.