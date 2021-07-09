Миллиарды, возвращенные инвесторам: Итоги года работы парламентской Спецкомиссии

Галина Янченко, заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель председателя Антикоррупционного комитета ВРУ



Миллиарды защищенных инвестиций, шесть зарегистрированных законопроектов и разрешение резонансных дел бизнеса, которые не решались годами. Такими были результаты работы за год Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов. 29 июня парламент конституционным большинством продлил ее работу еще на год.

Это подтверждает: эксперимент по созданию в парламенте Комиссии, которая будет защищать бизнес и помогать решать резонансные дела, оказался успешным. Многие мои коллеги из абсолютно всех фракций отмечали аполитичность ВСК, а также объективность и эффективность при рассмотрении обращений бизнеса. Таких принципов мы будем придерживаться и в будущем. А пока время отчитаться за первый год работы.

Результаты ВСК

Впервые Временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов была создана 5 июня 2020 года. В ее состав вошли 13 народных депутатов из почти всех депутатских фракций и групп. По регламенту, целью работы Спецкомиссии является подготовка и доработка законопроектов.

Поэтому, результатом нашей работы стали законопроекты по защите прав бизнеса и улучшению инвестиционной репутации Украины. Для того, чтоб наши законопроекты имели практический эффект, идеи для законодательных изменений мы черпали из "живых" кейсов и обращений бизнеса. Кроме того, благодаря функции парламентского контроля нам удавалось решать проблемные ситуации инвесторов.

Итак, если говорить о конкретных результатах ВСК в направлении защиты бизнеса, за время нашей работы мы публично рассмотрели 16 обращений по чрезвычайно резонансным делам. 6 из них уже успешно решены, над остальными продолжаем работать. В результате имеем защищенных и разблокированных инвестиционных проектов на более 5,5 млрд гривен.

Это ситуации с атакой на бизнес ООО "Экония", более известного как производитель детского питания "Малятко", уникального Николаевского судостроительного завода "Океан", крупного европейского инвестора AMSTAR EUROPE, обращение самого большого в мире производителя жевательной резинки ООО "Ригли" (Марс Украина), проблем словацких инвесторов, которые купили в Украине коммерческую недвижимость ООО "Фрунзе 69", а также практически классическая рейдерская атака на бизнес через взлом Государственного реестра недвижимости, которая произошла с английскими инвесторами, владеющими в Украине большим садовым хозяйством ООО "Днестровские сады".

К нам обращались как украинские инвесторы, так и компании с мировым именем. Все обращения бизнеса, которые мы рассматривавшего в рамках заседаний, легли в основу законодательных изменений.

Наиболее громкие кейсы

Одним из первых и наиболее резонансных обращений в адрес Спецкомиссии стала ситуация с производителем детского питания "Малятко". В течение 12 лет предприятие не могло нормально работать и подвергалось постоянным рейдерским атакам.

Мы рассмотрела это обращение на заседании ВСК, позже состоялась встреча с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой при участии руководства ВСК и владелицы ООО "Экония". Общими усилиями удалось выявить и устранить причину регулярных "маски-шоу" на производстве, поэтому предприятие смогло спокойно продолжить работу.

7 лет не решался налоговый спор компании "Ригли Украина" (Марс Украина) с Государственной фискальной службой. Компания переплатила налогов на 27 млн грн, которые ДФС отказывалась засчитывать, несмотря на выигранные решения судов трех инстанций. За это время изменился и ответчик, так как часть функций ДФС перешла в налоговую. После заслушивания этого вопроса на ВСК удалось найти решение и благодаря профессионализму руководителя Государственной налоговой службы Алексея Любченко проблема была решена, а переплата зачислена в будущие периоды.

Из-за саботажа одного местного чиновника чуть не был сорван инвестиционный проект на Киевщине на сумму в 4 млрд гривен. Местный архитектор района блокировал выдачу компании Amstar градостроительных условий и ограничений на землю, которая принадлежит инвестору на праве частной собственности. Этот проект также удалось разблокировать после заседания ВСК и сейчас мы следим за его дальнейшей судьбой.

Судостроительный завод "Океан" чуть не был передан в АРМА из-за сомнительного уголовного производства 6-летней давности. Суд арестовал активы завода, что привело к срыву контрактов на 280 млн гривен. После заслушивания всех сторон на заседании ВСК, арест был снят, а завод "Океан" постепенно начал восстанавливать утраченные контракты. Осенью 2020-го завод подписал новый крупный контракт с турецкой компанией, и теперь Николаевский "Океан" вместе с Турцией будет производить военные корабли. Это дело, которым Украина может и должна гордится.

Есть обращения, над которыми мы продолжаем работать. Это дело французского инвестора "Ашан", у которого при помощи АРМА пытались отобрать 27 гектаров земли под Одессой. В результате преступных действий АРМА инвестпроект в 5 млрд гривен с 2019 года - заморожен, а государственный и местный бюджет ежегодно недополучает около 150 млн грн налогов. В этом деле, как удалось разобраться ВСК, проблема возникла не только из-за несовершенной законодательной базы, но и з-за коррупционных действий. Их смогут устранить только кадровые изменения в АРМА.

Законотворческая деятельность

За год работы в ВСК мы посетили с рабочими визитами 8 областей, изучали инвестиционный опыт уникальных предприятий. Установили рабочие контакты с ключевыми бизнес-ассоциациями в стране.

Наладили эффективные рабочие отношения с Офисом генпрокурора, где по инициативе Ирины Венедиктовой впервые был создан специальный департамент, который занимается защитой инвестиций и бизнеса.

По результатам рабочих визитов в регионы, сотрудничества с бизнес-ассоциациями и рассмотрения резонансных дел, ВСК наработала целый пул законодательных изменений.

В частности, за год было разработано и зарегистрировано 6 законопроектов. Это проекты законов №5141 и №5142 для реформирования АРМА. Их соавтором стал каждый шестой депутат Верховной Рады. Это пакет антирейдерских инициатив - №3774 и №3783. А также пакет законопроектов для стимулирования развития отрасли строительства электрокаров в Украине - №3476 и №3477.

Приятно отметить, что большинство этих законопроектов уже не только приняты в первом чтении конституционным большинством голосов, представителями всех фракций. Это касается обоих антирейдерских законопроектов, а также законопроекта о реформировании АРМА №5141.

Это говорит о том, что тематика законопроектов - более чем актуальна и найдет поддержку парламента. Уверена, что наша работа в ВСК будет такой же аполитичной и в следующем году, не менее объективной и эффектом на миллиарды.