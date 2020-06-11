Верховная Рада создала Спецкомиссию для защиты инвесторов. Над чем будет работать ВСК?

Галина Янченко, заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель председателя Антикоррупционного комитета ВРУ

Привлечение инвестиций должно стать главным приоритетом для всех ветвей власти в Украине: это неоднократно подчеркивал президент Владимир Зеленский. Теперь парламент также будет принимать активное участие в такой работе.

5 июня конституционным большинством в 319 голосов Верховная Рада поддержала инициированный мной проект постановления №2601 «Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов».

Во времена экономического кризиса, вызванного коронавирусом, инвестиции необходимы нашей стране как воздух. Не кредиты, а именно внешние инвестиции могут стать настоящим спасением для украинской экономики. Собственно, для того чтобы парламент также был активным участником этого процесса, мы создали Временную специальную комиссию.

По своему формату это будет коллегиальный орган Верховной Рады, в состав которого войдут 13 народных депутатов из практически всех депутатских фракций и групп. Среди них – двое глав комитетов и шестеро заместителей председателей комитетов.

Полный кадровый состав ВСК будет выглядеть следующим образом: возглавила комиссию я, заместителем главы ВСК станет народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Также в состав комиссии вошли еще семь народных депутатов от «Слуги народа» - Дмитрий Наталуха, Андрей Костин, Алексей Красов, Владлен Неклюдов, Галина Михайлюк, Сергей Ионушас и Артем Культенко.

Фракцию «Батькивщина» в ВСК будет представлять Андрей Николаенко, депутатскую группу «Партия «За будущее» - Лариса Билозир, группу «Доверие» - Роберт Горват, а «Оппозиционная платформу - За жизнь» - наш коллега Игорь Абрамович.

Временная специальная комиссия будет профессиональным экспертным органом парламента, который будет работать над созданием благоприятного инвестиционного климата в Украине. Работа ВСК будет проходить в двух направлениях.

Первый - разработка и реформирование украинского инвестиционного законодательства. Сегодня в мире идет настоящая борьба между государствами за инвестора. Простое и понятное инвестиционное законодательство страны в таком случае будет нашим дополнительным «бонусом» и конкурентным преимуществом.

Вторым крупным направлением деятельности ВСК станет рассмотрение жалоб бизнеса.

К сожалению, нужно признать, что в Украине до сих пор есть примеры вмешательства в деятельность бизнеса отдельных должностных лиц государственных органов. Парламентская ВСК будет тем органом, который благодаря функции парламентского контроля сможет отреагировать на жалобу и оперативно придет на помощь.

Более того, по результатам рассмотрения жалоб от бизнеса для предотвращения таких ситуаций в будущем специальная комиссия будет предлагать вносить изменения в законы, подзаконные акты, а там, где проблема связана с человеческим фактором - поднимать вопрос о кадровых изменениях.

Именно на базе обращений бизнеса будем исправлять «слабые места» украинского законодательства. Наша цель: создать благоприятную инвестиционную репутацию Украины.

А одной из первых законодательных инициатив, которую мы предложим в рамках ВСК, будет пакет антирейдерских законопроектов. Его представим в ближайшее время. Первые наработки по этому пакету уже направлены представителям украинских и иностранных бизнес ассоциаций и в ближайшее время проведем их публичное обсуждение.