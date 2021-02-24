70 народных депутатов стали соавторами законопроектов о перезагрузке АРМА

Галина Янченко, заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель председателя Антикоррупционного комитета ВРУ

Сегодня (24 февраля) исполняется 5 лет со дня создания украинским правительством Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА). Этот государственный орган был основан в рамках реализации плана мероприятий для визовой либерализации между Украиной и ЕС, по примеру аналогичных государственных органов в странах Европы. Однако, в украинском варианте что-то пошло не так. Вместо того, чтобы управлять арестованным имуществом преступников, жертвами АРМА в Украине почему-то становятся легальный бизнес и даже потерпевшие в уголовных производствах. А само Нацагентство превратилось в инструмент легального рейдерства и давления на бизнес.

Нападки на легальный бизнес

Рассказываю, как это работает. Кому-то понравилась ваша квартира. Он договаривается с приятелем-прокурором или следователем из самого удаленного райцентра, о существовании которого вы, возможно, даже не знаете. Открывается уголовное производство, в рамках которого прокурор, подозревая вас в чем, накладывает арест на вашу квартиру и, по закону, ваше имущество будет передано АРМА.

Национальное агентство продает вашу квартиру в течение 30 дней малоизвестной фирме-"прокладке". Пока вы доказываете в суде, что вы не коррупционер и не верблюд, "прокладка" продает вашу квартиру еще 5 раз - уже добросовестным выгодоприобретателям. И все. Вернуть такое имущество владельцу практически невозможно.

Причем от такого "внимания" АРМА не защищен никто - ни крупный иностранный инвестор с мировыми именем, ни украинский бизнесмен, ни рядовой гражданин.

Так, иногда действия АРМА приводят к международным скандалам, как в ситуации с французским ритейлером "Ашан". При "партнерстве" АРМА и отдельных прокуроров Одесской области у французского инвестора "Ашан" просто нагло забрали землю, которую инвестор купил за более чем 200 млн грн. И быстро продали ее в 20 раз дешевле реальной стоимости. Неправомерность действий АРМА оспаривается в Верховном суде, однако, земельные участки до сих пор не возвращены инвестору.

Пример второй, с которым мы столкнулись в рамках работы в ВСК по вопросам защиты прав инвесторов - Братский маслопрессовый завод на Николаевщине. АРМА, уже после решения суда в пользу владельцев, полгода не возвращала им актив. В результате актив был возвращен не собственнику, а ликвидатору, который оставил завод и дальше в управлении определенных АРМА людей.

Не защищены от потери своего имущества из-за действий АРМА и обычные граждане, даже пострадавшие в уголовном производстве. Как, например, вдова датского бизнесмена, владельца IT-компании Ciklum. В 2019 году ее муж умер, и пока родственники погибшего занимались организацией похорон, у вдовы "зарейдерили" оставленное им наследство в виде квартиры в Киеве.

По обращению вдовы было открыто уголовное производство, а квартира - арестована и передана АРМА. Нацагентство почему-то решило выставить на торги вещественное доказательство в производстве, открытом по обращению вдовы (!) по поводу рейдерства ее имущества. Думаю, любому эксперту, международному или украинскому, не будет ясна ни логика, ни правовое основание таких действий.

Такая работа Национального агентства по розыску и менеджменту активов никак не соответствует целям, для которых создавалось агентство, и, по моему мнению, просто позорит государство Украина своей деятельностью. Поскольку, нужно признать, что сегодня АРМА стало инструментом давления на бизнес и легального рейдерства. Государству нужно это срочно исправлять.

Перезагрузка и реформа законодательства

Для этого необходимы законодательные изменения в процедуру управления арестованными и полная кадровая перезагрузка Нацагентства. С такими предложениями я обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому. И 23 февраля зарегистрировала в парламенте новый пакет законодательных изменений для перезагрузки АРМА. Соавторами этих законов стали более 70 народных депутатов.

Пакет законопроектов включает в себя изменения в Уголовный процессуальный кодекс №5242 и изменения в профильный закон о Нацагентстве по менеджменту активов - №5141. Они созданы на основе законопроекта №3335-1 д, однако, из них исключены спорные положения, которые ранее вызвали дискуссию в парламенте. Только те принципиальные изменения, которые я считаю ключевыми для наведения порядка в работе АРМА, в частности, защиту добросовестных собственников имущества.

Первое ключевое изменение, которое поддерживается представителями всех фракций: АРМА не должна продавать имущество до приговора суда. Кроме скоропортящихся товаров и товаров, относительно которых собственник сам предоставил письменное согласие на их реализацию. В том же кейсе "Ашана", собственник земельного участка - не бандит и не преступник - узнал о том, что они переданы и проданы АРМА уже постфактум. И никоим образом не смог на это отреагировать. Такой объем полномочий АРМА приводит к злоупотреблениям, и поэтому должен быть ограничен.

Вторая смена: собственники имущества смогут самостоятельно предоставлять АРМА решение суда об отмене ареста их имущества. Сейчас это компетенция только прокурора или суда, что задерживает процесс возвращения активов владельцу, часто - на месяцы. Если бы у собственников Братского маслопрессового завода была возможность самостоятельно предоставить АРМА решение суда, они могли бы избежать потери актива.

Третье концептуальное изменение: вводится норма, согласно которой суд при принятии решения о передаче имущества в управление АРМА, обязан четко определить способ такого управления. То есть, или управлять, или продавать такое имущество.

Кстати, именно такой подход, когда способ управления имуществом определяется судом, используется в большинстве стран Европы. Сегодня АРМА определяет это самостоятельно на основе своих внутренних правил, то есть - в ручном режиме по собственному усмотрению. Украинский опыт показал: такой объем полномочий АРМА приводит к коррупционным рискам, а следовательно, необходимо это изменить.

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АРМА должна прекратить "кошмарить" бизнес, портить инвестиционный климат в стране, зато начать выполнять свои прямые функции - качественно управлять арестованным имуществом. Этого ждут все украинские и иностранные инвесторы.

Кадровая перезагрузка АРМА не менее важна, чем законодательные изменения. Руководство АРМА работает в статусе и.о. уже больше года. Поэтому разблокирование кадрового конкурса по отбору нового, постоянного руководителя АРМА, который будет нести полную ответственность за свои действия и деятельность органа государственной власти, будет проходить одновременно с внесением изменений в законодательство. Если перезагрузка - это абсолютная.